潘君侖見陳漢典淚奪金鐘主持！感動放話明年紅毯「我一定也可以」
《全明星運動會》走紅的潘君侖、洗菜（王宇君）共同主持《敢動應援團》希望透過節目帶領觀眾們找回運動的本質與快樂，今（23）日兩位主持人出席記者會分享故事，潘君侖則說，前天才剛和陳漢典吃飯，見到好友等了18年終於拿到金鐘獎，讓他相當感動，並在現場放話一定要帶著洗菜一起走紅毯，朝著明年的金鐘獎邁進。
記者詹鎰睿／台北報導
潘君侖坦言，自己出道10幾年，也曾主持過大大小小的節目，對於金鐘獎沒有太多想法，直到前天，剛好有跟陳漢典約吃飯，而當時陳漢典也向他分享心情，「其實以前沒那麼在乎金鐘獎，但沒想到站上台後，才發現自己其實很在乎獎項」，這段對話讓潘君侖聽完十分感動，決定以明年金鐘獎為目標前進，要帶著好友洗菜一起走紅毯。
潘君侖還笑說，他一聽完陳漢典的心聲後，他就立刻準備好明年金鐘獎的得獎感言，不想要漏掉每一位想要感謝的人。一旁的洗菜則表示，自己也很想走紅毯，雖然首次接下主持棒是非常大的挑戰，必須跳脫以往嘻嘻哈哈的網紅風格，但她慶幸早和潘君侖培養出家人般的感情，默契十足，對入圍明年金鐘獎充滿信心。
有趣的是，患有懼高症的洗菜，還為了節目硬著頭皮挑戰競技啦啦隊，體驗被拋到二樓的感覺，讓她直呼：「我們真的是用生命在錄節目。」希望透過體驗讓大家知道每個運動項目背後的祕辛。《敢動應援團》將於10月27日起每周五播出。