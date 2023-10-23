台股下跌189點！金管會喊基本面仍穩健 續關注國際金融市場變化
台股今（23）日下跌189.36點，收在16251.36點，跌幅1.15%，成交量成交量2131億元，外資賣超134億元。對此，金管會表示，亞股也全面下跌，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局指出，美股前一交易日主要指數下跌，今日亞股全面下跌，台股跌1.15%，同時段新加坡跌0.3%，日本跌0.56%，韓國跌0.65%，上海跌0.8%，港股休市。不過，今（2023）年截至10月20日止，台股漲幅16.29%，相較日本漲幅19.79%、韓國漲幅6.20%、上海跌幅3.44%、新加坡跌幅5.37%、深圳跌幅13.12%、香港跌幅13.19%，台股表現優於多數亞股，漲幅僅次於日本。
金管會表示，目前台股基本面尚稱穩健，今年截至9月底本益比17.79，現金殖利率達3.71%，加計股票股利為3.81%，國內上市櫃公司截至9月底累計營收約28.10兆元，累計營收金額雖較去年同期減少10.90%，惟仍為歷年同期第三高。而今年10月20日，信用交易的整戶擔保維持率為167.44%。金管會並強調，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。