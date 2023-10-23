章子怡汪峰「傳154億財產」待分割！投資超過160家 超狂版圖曝光
中國女星章子怡今（23）日宣布與汪峰離婚，結束8年夫妻關係，相關話題均掀起網友討論。不過，就有中國科技公司指出，其實汪峰和章子怡的事業版圖非常廣，不僅各自擁有10到20家企業，還與至少80家以上的公司有關係，但兩人僅合夥投資一間公司。據傳，夫妻倆將共同分割資產，高達35億人民幣，大約154億新台幣。
記者詹鎰睿／綜合報導
專門查詢中國各大公司的網站「天眼查」指出，汪峰名下擁有20家企業，其中有13家還在營運中，版圖涉及文化傳媒、訊息技術、投資管理等，並且參與80家以上的公司間接股份；章子怡則是名下擁有23家企業，同樣有13家持續營運中，版圖涉及影視文化、傳媒、科技、投資管理，同樣在80家以上的公司有間接股份。
此外，在結婚8年這段期間，兩人僅合夥投資的一家公司，「藍山竹（北京）文化傳媒有限公司」，各自擁有50%的股份，外傳將分割近35億的人民幣共同資產。
不過，熟知中國娛樂圈的男星趙本山，早在今年9月時直播爆料，章子怡和汪峰早已離婚，且分割財產金額高達35億元，可是兩人早已瓜分完畢，汪峰拿了28億，章子怡僅拿了7億。目前此消息尚未得到證實，還有待汪峰、章子怡親自聲明。