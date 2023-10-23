IVE台灣簽售專輯880元！買100張不保證中獎 主辦：沒把粉絲當ATM
南韓女團IVE由秋天、兪真、怜、張員瑛、麗茲、李瑞6人組成，日前「得藝室策劃」宣布將為她們舉辦台灣專輯簽售會，只是活動還沒開始，就傳出諸多爭議，包含韓方未公布活動消息、採「以量取勝」非「抽籤」優先選得獎名單、台灣公司未取得「經銷認證」，以致此活動的專輯銷量「未計入三項排行榜」，該場簽售的照片非用9月的新專輯《I'VE MINE》，而是拿去年發行的專輯《LOVE DIVE》照片做宣傳，種種原因質疑主辦單位疑似詐騙集團，今（23）日「得藝室策劃」也透過媒體對外說明，他們不強制歌迷購買880元的專輯，否認「把粉絲當ATM」。
記者陳雅蘭／綜合報導
IVE官方已在社群張貼台灣簽售活動，確定成員於11月12日下午2點快閃來台。有粉絲質疑此次台灣簽售會購買的IVE專輯數量無法併入正式銷售計算，「得藝室策劃」表示，此次簽售會之專輯是透過韓國唱片行Sound Wave通路購買，在韓國兩大唱片銷量統計網站Circle Chart、Hanteo Chart的官網中，皆能看到「Sound Wave」是認可合作單位，不會造成IVE專輯數量無法併入正式銷售計算的情況發生。
台灣簽售會一張專輯為台幣880元，活動名額共2500名，主辦表示「非抽籤」決定得獎者，會依照購買專輯數量決定，並以專輯「購買數量」及「時間先後順序」來安排，意即買越多就保證能與偶像面對面。
關於福利及規則，「得藝室策劃」認為台灣過往活動多以抽籤方式決定，卻引起部分消費者不滿，但有鑑於過往抽籤容易有造假的情況發生，以及購買多張都無法抽中的情況屢見不鮮，因此在「購買數量無法做假欺騙」的原則下，韓方與台灣執行方商議共同訂出福利獲得的規則，並於第三方團購系統上購買，防止任何有造假情況發生，亦認為這是合理且合法之宣傳行銷策略。
粉絲也提出過往的福利大多是50名全體成員簽名，為何IVE簽售會是「成員各簽名50名，總共300名簽名福利」的方式？「得藝室策劃」表示，這是韓台雙方為六位成員著想而決定的方式，目的在不希望造成部分粉絲只專注於跟某一些成員進行長時間互動，而冷落其他成員的情況發生。
對於有人質疑獲得IVE簽售會福利的規則，是將粉絲當成ATM提款機，「得藝室策劃」強調，希望歌迷能視自己經濟狀況來支持IVE即可，韓方及台灣執行方，從未就此次活動進行任何強迫推銷或強迫購買的行為。《NOWnews今日新聞》也呼籲粉絲理性追星，量力而為。