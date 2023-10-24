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為缺工注入活水！每月19.4萬個工作歡迎中高齡、4年成長1.66倍

▲人力銀行公布報告指出，高達85%的中高齡者仍有找工作需求，企業「歡迎中高齡」的工作機會數4年來成長1.66倍，可為企業缺工潮注入新活水。（示意圖／勞動部雲嘉南分署提供）
▲人力銀行公布報告指出，高達85%的中高齡者仍有找工作需求，企業「歡迎中高齡」的工作機會數4年來成長1.66倍，可為企業缺工潮注入新活水。（示意圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者李琦瑋／台北報導

台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，據國家發展委員會數據顯示，到2030年時，人口年齡中位數將達48.4歲，隨著人口逐漸高齡化，以及科技驅動產業轉型的影響，未來工作者將順應轉為延後退休，持續不中斷工作。人力銀行發布《中高齡就業趨勢報告》，高達85%的中高齡者仍有找工作需求，企業「歡迎中高齡」的工作機會數也穩定成長，從2020年的7萬3000多個，增至2023年的19萬4000多個，4年來成長1.66倍，顯見中高齡求職者能為企業缺工潮，注入新活水。

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國家發展委員會人口推估資料顯示，2023年人口年齡中位數為44.4歲，而到2030年時，人口年齡中位數將達48.4歲，25至44歲人口將比2023年驟減104萬，僅剩582萬，而45至64歲的中高齡人口則是增加12萬，達722萬，這些數字對企業來說，代表著人力資源管理的壓力，也顯示未來將有越來越多的中高齡者仍舊待在就業市場。

為了解中高齡就業趨勢，104中高齡人力銀行發布《中高齡就業趨勢報告》，結合104人力銀行求職求才資料庫，以及網路問卷而成，於7月26日到8月23日以網路問卷分別調查654家企業、以及987位中高齡求職者。

《2023年中高齡求職者調查》發現，高達85%的中高齡者仍有找工作需求；進一步調閱104人力銀行就業市場統計數據，可以發現中高齡求職者主動應徵人數，從2021年4.8萬人增至2023年的6萬人，3年來大幅成長了25%，展現出中高齡求職者在找工作的高投入與主動積極態度。

▲企業刊登職缺勾選「歡迎中高齡」的工作數已有19.4萬個，是4年前的2.66倍，占全體工作數18.5%。（圖／104中高齡人力銀行提供）
▲企業刊登職缺勾選「歡迎中高齡」的工作數已有19.4萬個，是4年前的2.66倍，占全體工作數18.5%。（圖／104中高齡人力銀行提供）
在企業端，據104人力銀行工作機會數統計，2023年平均每月工作機會數高達104萬，10月單月工作數108萬個再創歷史新高，其中，企業刊登職缺勾選「歡迎中高齡」的工作數已有19.4萬個，是4年前的2.66倍，占全體工作數18.5%，比4年前增加7.1個百分點，可見穩定成長上升趨勢。

▲《2023年企業聘用中高齡調查》發現，在缺工嚴峻的狀態，企業對於聘用中高齡的意識逐漸抬頭，願意聘用中高齡的意願分數相較2022年提升至7.4分。（圖／104人力銀行提供）
▲《2023年企業聘用中高齡調查》發現，在缺工嚴峻的狀態，企業對於聘用中高齡的意識逐漸抬頭，願意聘用中高齡的意願分數相較2022年提升至7.4分。（圖／104人力銀行提供）
《2023年企業聘用中高齡調查》發現，在缺工嚴峻的狀態，企業對於聘用中高齡的意識逐漸抬頭，願意聘用中高齡的意願分數，從2022年的5.7分提升至今年的7.4分；反問企業若在不缺工的情境，聘用中高齡的意願僅有6分，分數下滑1.4分，但仍比2022年不缺工情境上升0.8分。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，台灣鄰近的國家如韓國、日本、新加坡，中高齡的平均勞動參與率約在74%至84%，台灣的中高齡勞參率僅66%左右，中高齡人口數逐年增加，在大缺工加上少子化情況下，若企業能夠適性運用中高齡者，那麼中高齡的勞動力確實可以幫助企業解決缺工問題、注入新的活水。

吳麗雪說，2020年出現死亡交叉，死亡率大於出生率，「生不如死」，且45至64歲的中高齡人口逐年增加，企業最愛用的25至44歲人口逐年遞減，隨著青壯年人口流逝，原本就會出現缺工議題，但2023年加劇了嚴重性，疫情壓抑內需產業，導致疫後餐飲業、旅遊業用人翻倍，各產業意識到勞動力人口趨勢將改變未來職場，企業聘用中高齡人才的意願和評價都明顯提高，然而從招聘到職場安定、從企業行動到人才期待，在青銀管理及共榮的問題、政策影響的困境，都能發現兩端有明顯落差。

吳麗雪說，台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，終有一天得在缺工壓力下，被迫聘用中高齡者，若企業再不覺醒，針對中高齡者進行職務再設計、組織內溝通，對中高齡求職者仍存有倚老賣老、不思長進、體力不好等迷思，沒有給予友善對待，將會失去競爭力或發生組織內青銀對立。

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