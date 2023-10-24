為缺工注入活水！每月19.4萬個工作歡迎中高齡、4年成長1.66倍

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為了解中高齡就業趨勢，104中高齡人力銀行發布《中高齡就業趨勢報告》，結合104人力銀行求職求才資料庫，以及網路問卷而成，於7月26日到8月23日以網路問卷分別調查654家企業、以及987位中高齡求職者。
《2023年中高齡求職者調查》發現，高達85%的中高齡者仍有找工作需求；進一步調閱104人力銀行就業市場統計數據，可以發現中高齡求職者主動應徵人數，從2021年4.8萬人增至2023年的6萬人，3年來大幅成長了25%，展現出中高齡求職者在找工作的高投入與主動積極態度。
在企業端，據104人力銀行工作機會數統計，2023年平均每月工作機會數高達104萬，10月單月工作數108萬個再創歷史新高，其中，企業刊登職缺勾選「歡迎中高齡」的工作數已有19.4萬個，是4年前的2.66倍，占全體工作數18.5%，比4年前增加7.1個百分點，可見穩定成長上升趨勢。
《2023年企業聘用中高齡調查》發現，在缺工嚴峻的狀態，企業對於聘用中高齡的意識逐漸抬頭，願意聘用中高齡的意願分數，從2022年的5.7分提升至今年的7.4分；反問企業若在不缺工的情境，聘用中高齡的意願僅有6分，分數下滑1.4分，但仍比2022年不缺工情境上升0.8分。
104中高齡人力銀行總經理吳麗雪接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，台灣鄰近的國家如韓國、日本、新加坡，中高齡的平均勞動參與率約在74%至84%，台灣的中高齡勞參率僅66%左右，中高齡人口數逐年增加，在大缺工加上少子化情況下，若企業能夠適性運用中高齡者，那麼中高齡的勞動力確實可以幫助企業解決缺工問題、注入新的活水。
吳麗雪說，2020年出現死亡交叉，死亡率大於出生率，「生不如死」，且45至64歲的中高齡人口逐年增加，企業最愛用的25至44歲人口逐年遞減，隨著青壯年人口流逝，原本就會出現缺工議題，但2023年加劇了嚴重性，疫情壓抑內需產業，導致疫後餐飲業、旅遊業用人翻倍，各產業意識到勞動力人口趨勢將改變未來職場，企業聘用中高齡人才的意願和評價都明顯提高，然而從招聘到職場安定、從企業行動到人才期待，在青銀管理及共榮的問題、政策影響的困境，都能發現兩端有明顯落差。
吳麗雪說，台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，終有一天得在缺工壓力下，被迫聘用中高齡者，若企業再不覺醒，針對中高齡者進行職務再設計、組織內溝通，對中高齡求職者仍存有倚老賣老、不思長進、體力不好等迷思，沒有給予友善對待，將會失去競爭力或發生組織內青銀對立。