這些產業最歡迎中高齡！僅11%適性安排職務　專家：不甘願的友善

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2023年因疫後生活常規化，根據104中高齡人力銀行發布《中高齡就業趨勢報告》指出，2023年前3大缺工產業為住宿／餐飲服務業，平均每月缺工23.8萬人，批發／零售／傳直銷業、缺工19.8萬人，電子資訊／軟體／半導體相關業、缺工18.1萬人。
104人力銀行檢視企業於104人力銀行招募時，在職缺刊登歡迎身分選項，勾選「歡迎中高齡」項目，並實際邀約中高齡求職者面試，發布中高齡招聘友善率排名，前3名為一般製造業53.5%、運輸物流及倉儲52.9%、政治宗教及社福相關51.7%。
觀察2023年招募需求量大的產業，住宿／餐飲服務業僅排名第4，而批發零售業則勉強擠進前10名，兩者友善率皆低於50%，可見最缺工產業對於中高齡的友善率仍待提升。
吳麗雪指出，缺工產業可能不知道中高齡是多元人力來源之一，或者雖然知道但卻不了解實際上該怎麼做，或者正在實驗但卻碰到一些困擾；若有適切且友善聘用中高齡的方法，可望緩解當前缺工壓力。
據「2023年企業聘用中高齡調查」，有78%的徵才企業表示，已做到平等提供中高齡面試機會，並會主動邀約中高齡求職者；30.1%企業招募資訊公開聲明「歡迎中高齡與二度就業」。
觀察104人力銀行就業市場統計，可看出45歲以上求職者邀約同意率較45歲以下高；表示在相同的邀約流程下，中高齡求職者的效率明顯優於45歲以下，邀約後平均同意率可高達48%。代表企業提升主動邀約中高齡面談比率，可降低人力招募成本。
《中高齡就業趨勢報告》發現，企業認為中高齡求職者有3大強項，包括工作經驗豐富（71.1%）、穩定度較好／不易跳槽（69.7%）、處事成熟待人圓融（50%）；而仍需克服的項目，前3名為思想較老舊／不夠創新（56.8%）、學習力較差（42%）、體力較差（41.8%）。從「2023年中高齡求職者調查」可看見，中高齡求職者重返職場的憂慮，除了要適應新環境外（53.1%），也擔心跟不上新技術或工具（35.4%）、學習速度變慢（27.5%），正好與企業聘用經驗的弱項相呼應，呈現出在學習力和體力上的困境。
吳麗雪建議，企業在面對中高齡不可避免的老化現象時，需要多一些同理，善用優勢，重新設計可降低缺點影響的職務內容，即可塑造適能適性職場環境。
MUJI無印良品的門市人員就藉由分區工項，減少中高齡人才爬高、蹲站及搬重，重視SOP程序及團隊內青銀協作與分工；石二鍋的工作以「速度」和「複雜度」標準，將內場工作站和外場服務都分類在4個象限中，找出適合中高齡人才易上手的職務、依序學習；老爺酒店則將一人工作任務拆解後再重組，將重複性高、簡單、可獨力完成的部分房務工作和部分餐飲服務交給中高齡夥伴共同完成。
另外，「2023年企業聘用中高齡調查」顯示，23%企業針對中高齡就業者提供健康相關照護（如健康檢查、健康諮詢等）；19.2%定期或不定期關心中高齡就業者，了解想法並進行改善；11.4%參考中高齡的體力與能力彈性安排職務，或提供輔具；6.3%為中高齡者設計更適合的教育訓練流程。
對比企業較少著墨的彈性職務安排，中高齡求職者對於適性職務的期待，遠高於企業的想像，成為最期待首選，從「2023年中高齡求職者調查」可看見，48%中高齡求職者期待企業可以參考中高齡的體力與能力彈性安排職務，或提供輔具，其次才是教育訓練課程的協助（45%）。
吳麗雪指出，《2023年企業聘用中高齡調查》發現，在缺工嚴峻的狀態，企業聘用中高齡的意願分數為7.4分，但若在不缺工的情境下，聘用中高齡的意願僅有6分，分數下滑1.4分，從以上數據也能看出，大部分企業在徵才上歡迎中高齡，卻沒有為其進行適性職務安排與教育訓練，皆顯現出企業是在缺工狀態下、受情勢所逼，不得不聘僱中高齡者，形成「心不甘情不願聘僱中高齡」、「不得不友善」，但中高齡者進入職場將是社會趨勢，與其心不甘情不願，擔憂成本與麻煩，不願進行組織再造，不如心悅誠服，盡早因應並做出改變。
她強調，現今社會已經變成即使調整薪資，也難以改變年輕人的工作心態，第一線人員隨著少子化，只會越來越高價，未來再難取得低價人力，即使政府開放移工，也有人數限制，也要付出相關訓練成本，呼籲企業何不調整心態，接納中高齡求職者，只要重新修正培訓方式、職務分配等，就會發現中高齡者是很好用的人力，也能解決缺工問題。