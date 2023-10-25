中高齡求職首重「工作地點」甚於薪資！55歲以上側重職場氛圍

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104中高齡人力銀行總經理吳麗雪接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，中高齡者退休後還想留在職場的原因，絕大多數是因為經濟需求，需要繼續賺錢，如面對通貨膨脹，發現退休金不夠用了，決定重返職場；其次是認為自己身體健康，想跟社會有更多參與交流；還有認為工作可以強化腦力、體力，想對社會有所貢獻等。
吳麗雪說，以內部實驗數據顯示，73.4%的中高齡者想要做正職、全職，兼職僅占24.7%，但會隨著年齡改變，45歲至54歲比較年輕，全職占比高，55歲至64歲兼職比例較高；而對於已經退休的中高齡，不管幾歲，兼職需求都來到71%，主要是想到職場交朋友、兼顧家庭照顧需求、含飴弄孫、無聊才重返職場等。
《2023年中高齡求職者調查》數據顯示，中高齡求職者對於工作價值重要度，前3名分別為工作地點（58%）、工作內容（39%）、薪資水平（37%）；所有中高齡求職者求職時，皆優先考量「工作地點」，隨著年齡增長，「工作內容」及「薪資水平」的排序則有不同變化。
45至49歲，最重視工作地點（57.1%）、薪資水平（49.6%）、公司福利制度（41.6%）；50至54歲最看重工作地點（57.6%）、工作內容（43.6%）、薪資水平（38.8%）；55歲至64歲族群，同樣最看重工作地點（59.1%），但其次是工作團隊的氛圍是否友善（37.4%），大於工作內容（34.3%），也大於薪資水平（26.9%），顯示中高齡人才對於軟性條件的價值取向已有別於傳統實質條件，值得企業參考並融入友善職場的構成元素。
吳麗雪說，若鎖定白領中高齡，會發現原本坐辦公室的白領，要轉進服務業困難重重，很多白領中高齡想打工兼職，投遞300份履歷、抬頭學歷、薪資都下修，卻連超商工讀都找不到，呼籲企業過去台灣有人口紅利，找的到青壯年勞工，但未來人口不足，現在要「事求人」，企業應該因應中高齡不同年齡層需求，做出改變，如開出更多兼職職缺、工作時間更彈性等，吸引中高齡者。
吳麗雪指出，根據《2023年中高齡求職者調查》發現，不同年齡層的求職者，對於工作價值的認知及期待皆有所差異，企業需仔細思量各階段特性，協助克服困難，滿足主要期待，可有效提升工作成就感。
吳麗雪舉例，45歲至49歲體力各方面與青壯年相近，比較想做全職工作，收入考量需求高、亦相較在意職涯發展與晉升機會，建議企業可提供公平公開的升遷政策吸引投入；50歲至54歲盼兼顧工作內容及薪資，建議友善企業可優先提供中高齡友善職缺，吸引仍想在職涯上有所貢獻者；55歲至64歲，特別在意「友善的職場環境」，建議企業透過塑造友善中高齡的雇主品牌形象，傳遞友善訊息。
吳麗雪分享，職場氛圍其實就是文化友善，公司、同事之間是否能同理對待中高齡者，理解他們因年齡老化，生理機能大不如前的困擾，如收銀機的鍵盤間距太小，中高齡者細微動作控制不易，容易按錯，企業是否願意提供輔具，或是讓中高齡者在離峰時間站台等，以及一線的年輕人或年輕店長，是否能接納他們，建立多元、平等、共榮的職場環境。
統一超商就利用青銀合作發揮專長，讓中高齡專注銷售與熟客經營、年輕夥伴則安排體力與3C相關工作；麥當勞採取肩並肩團隊合作，讓不同年齡層互相學習成長，定期舉辦員工座談會；老爺酒店以將心比心的精神，從公開招募、職務再設計、職場安全、生活關懷、學習成長、跨世代共融等各面向進行調整，營造更友善中高齡的職場環境，並對內安排壯世代系列講座。
MUJI無印良品實施青銀共事教育訓練與交流座談，以通用設計優化全齡工作場域；全家便利商店鼓勵門市組成跨齡團隊，創造友善的工作氛圍；104資訊科技打造知識擴散／經驗傳承的舞台，公開表揚中高齡者，讓其經驗可以被內部延續，創造更多價值，打造青銀共創。