中高齡就業促進法上路近3年！調查：企業無感、僅45.7%申請補助

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《中高齡就業趨勢報告》指出，勞動部頒定《中高齡者及高齡者就業促進法》，自2020年12月正式施行至今已快接近3年，期望透過僱用獎勵措施鼓勵企業聘用中高齡，實際詢問對企業聘用中高齡意願的影響度，整體平均只有4.2分（滿分10分），著實無感；而隨著員工規模越大，影響聘用意願越高，1至49名員工規模的公司，聘用影響為4.1分，500名以上員工規模的公司，聘用影響達4.8分。
報告指出，54.3%企業沒有申請過政府補助；45.7%申請政府補助，其中以僱用獎勵措施16.8%為最多，其次依序是改善工作社會或環境（14.1%）、補助訓練課程費用（11.9%）、繼續聘僱（10.9%）、退休後再就業（4.3%）。
該報告顯示，雖然企業對補助措施無感，但詢問企業在聘用中高齡上最需要協助的項目，前2名為協助申請補助（49.8%）及協助了解補助法規（36.5%），表示企業仍在意補助相關措施，卻不知道如何申請，儼然成了聘用意願度無法上升的最大阻礙。
而企業針對政府中高齡補助有興趣項目中，以僱用獎勵措施67.7%為最多，再來是繼續聘僱55.7%。
104中高齡人力銀行總經理吳麗雪接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，《中高齡者及高齡者就業促進法》上路時間不佳，剛好遇到疫情，無法推廣實體活動，加以宣傳，再加上服務業面臨歇業、關閉潮，因此多數企業可能還不了解法令的協助，建議疫後積極廣宣輔導，在持續提供企業協助時，可提供說明具體協助或輔導，讓更多企業及中高齡人才可受惠於政策，持續在職場上發揮價值。
吳麗雪說，數據顯示，企業最想要的幫助是協助申請補助，主要是申請文件太繁複，政府可考慮簡化行政流程，或有相關人員能幫忙企業申請補助，另外也希望相關法令及補助有中長期預算及規劃，而非預算用完就沒有，讓企業無所適從。