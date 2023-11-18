麥當勞攜手鼻妹推首部「微寒劇」！香蕉巧克力雙餡派初秋暖心暖胃
初秋悄悄到來，炎熱的天氣開始有了涼意，雖然身體感到舒爽，但日常中的「心寒」時刻在這季節更容易被放大，你心中是否也有股淡淡涼意呢？心寒時刻試試麥當勞推出的早秋熱甜點「香蕉巧克力雙餡派」，酥脆外皮搭濃郁香蕉巧克力雙重厚餡，每一口都暖心不燙口，同時還攜手人氣插畫youtuber鼻妹，推出最懂你的迷你劇《微寒劇》，秋天邊看劇邊吃香蕉巧克力派，讓你天寒不心寒。
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麥當勞攜手鼻妹推出《微寒劇》，日常的「涼去」時刻搞笑又直戳人心，不論是看到過期發票還是忍不住去對獎，結果真的中獎了但不能領；或是10點31分正好錯過麥當勞早餐，種種情境每個人一定或多或少經歷過，充滿共鳴的遭遇讓人哭中帶笑。
轉換心境其實很簡單，現在只要來口香蕉巧克力雙餡派，寒冷的心就可以被暖和起來，外酥内軟的外皮，内含香蕉與滑順巧克力的雙重厚餡，巧克力和香蕉的香甜完美融合，甜滋滋又濃郁的口感讓人欲罷不能，完全是最療癒的下午茶點心，每看一段鼻妹心寒短劇，再吃一口熱呼呼的香蕉巧克力雙餡派，更加暖心療癒！
台灣麥當勞高人氣經典商品「蘋果派」想必大家都不陌生，酥脆口感搭上酸甜的蘋果内餡讓人一口接一口，溫熱的派成為秋冬炙手可熱的甜點，是最受台灣人歡迎的熱甜點之一。事實上台灣、亞洲各國麥當勞每年都會推出各種限定口味派，滿足需要新鮮感的年輕味蕾，像是台灣今年推出的草莓優格雙餡派、日本的雙重爆漿卡士達三角派、韓國的玉米派、印度的番茄起司Pizza派等，道地又特別的口味，成功抓住Z世代吃派粉的胃。
2021年麥當勞在國外爆紅的「香蕉巧克力雙餡派」成功登陸台灣，立刻刮起一陣旋風，如今香甜濃郁、酥脆可口的雙餡派再度強勢回歸，超適合邊吃邊配鼻妹療癒搞笑《微寒劇》，數數看劇中的心寒時刻，你中了幾個？「香蕉巧克力雙餡派」11月15日全台麥當勞上市，數量有限，售完為止，無派不歡的你千萬別錯過。