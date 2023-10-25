馬克宏平衡外交出訪以巴　籲組國際聯盟對抗哈瑪斯

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馬克宏抵達以色列後首先訪問受難者與被挾持者家屬，他強調，如今的首要目標是人質無論背景一律獲得釋放。據以色列軍方統計，目前仍約有220位人質在哈瑪斯手裡。
馬克宏除了表達對以色列的支持，也呼籲保護平民、遵守國際法，以及允許人道救援進入，並和巴勒斯坦人「重啟決定性的政治和平進程」，言下之意即為兩國方案。
他會見以國總統赫佐格（Isaac Herzog）與總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），並在與後者會面後向媒體表示，「對抗伊斯蘭國的聯盟也可以對抗哈瑪斯」。
馬克宏所指的是2014年以美國為首，包含阿拉伯國家等80國對「伊斯蘭國」發動的「堅定決心」（Inherent Resolve）作戰。
他說：「我提議國際盟友打造一個區域和國際聯盟，以對抗威脅所有的人的恐怖組織。打擊應該毫不留情，但也遵守規範」，並表示「民主國家不會瞄準平民，無論是在加薩或其他地方」。
馬克宏渴望作為調停者，以色列行程後便馬不停蹄地造訪約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah），會見曾與哈瑪斯於2007年爆發內戰的巴勒斯坦當局領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）。
在共同記者會中馬克宏強調，哈瑪斯攻擊以色列，「對巴勒斯坦人也是場災難」，並對加薩走廊暴力循環受害者表達哀悼。
他表示，應保護平民、拒絕暴力，且巴勒斯坦有譴責恐怖主義的「共同責任」，重申「哈瑪斯不代表巴勒斯坦」。
他再次呼籲國際合作對抗恐怖主義，表示巴勒斯坦人的「未來」端視於對恐怖主義「毫不留情與毫不模糊」的對抗。
馬克宏重申兩國方案。對此阿巴斯回覆，「我們40多年來承認以色列國家與其存在的權利，也希望該換以色列承認和它肩並肩生活的巴勒斯坦的權利」。
阿巴斯表示法國是可敬的國家，發聲能獲得迴響。他敦促法國為加薩攻擊進行調停，並認為以色列與背後支持的國家要為衝突負責。
此外，阿巴斯也間接回應馬克宏提議的抗哈瑪斯國際聯盟，呼籲打造國際和平聯盟、舉行和平會議。
據總統府艾里賽宮（Elysée）表示，在拜訪完以色列和巴勒斯坦政府後，馬克宏今晚將繼續訪程，前往約旦首都安曼（Amman），預計明天與國王阿布杜拉二世（Abdullah II）和其他領袖會面。
法國分別擁有歐洲最大的猶太與穆斯林社群，以巴衝突後社會與政治分歧不斷擴大，讓親以色列政府在處理上如履薄冰，深怕國際戰事延燒國內，因此在訪問安排上極力避免引發任何一方的不滿。
法媒也分析，這趟遲來的訪問可謂馬克宏中東政策的試金石。不少評論家表示法國在中東角色日衰，但仍可看出馬克宏希望藉此次密集的訪問發揮影響力，嘗試以「平衡外交」調解衝突，不僅提倡兩國方案，也在要求以色列遵守國際法與戰爭法的同時，疾呼國際聯合對抗恐怖組織哈瑪斯。（編輯：陳政一）1121025
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