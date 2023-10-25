你是什麼小怪物？超準心理測驗爆紅 12道題驗你「人格暗黑特質」
萬聖節即將要到來了！hahow應景推出「你是什麼小怪物」心理測驗，不少測驗過的人都說準！最近在社群媒體上掀起一陣討論。該心理測驗只需要答12道題目，就能夠測驗出你內心住著什麼小怪物，並且分析你的人格暗黑特質，並提供「驅邪指南」，相當有趣！
記者張嘉哲/綜合報導
該心理測驗題目一共有12題，大致題目都不難，而且選項只有2選1，例如「當你朋友說了一句讓你不開心的話」你會「直接說出口，讓他知道」，還是「先在心中消化，找段時間再跟他說」；或者你打算在朋友生日時惡整對方時，你會「上網搜尋成功方法」抑或是「憑自己的感覺規劃」等等。
答完12題之後，會得出不同的小怪物+上三個代表性的hashtag，小怪物包括記仇蝙蝠、歡樂小丑、孤獨南瓜、傲嬌黑貓、自戀妖怪、翻臉幽靈、孤傲野狼、調皮搗蛋鬼、玩命烏鴉、微笑死神、清高吸血鬼、悶騷怪人、古靈精怪等，而下方還會有以偽裝、古怪、調皮、自我、狠心綜合評分的「五維雷達圖」提供給大家參考。
接著也有「驅邪指南」，會告訴大家如何把人格特質的「黑暗面」給消除，有趣的是，測驗結果也會顯示合拍的怪物跟互斥的怪物，像是歡樂小丑和傲嬌貓咪、玩命烏鴉是好友；而翻臉幽靈盡可能不要跟悶騷怪人、孤傲野狼相處等等，趕快來一起測出你內心的小怪物吧！
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