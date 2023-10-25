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橘爸唬籃／羅振峰涉賭情節重大！台籃深陷危機　再不改革必死無疑

▲台啤雲豹羅振峰涉賭，被球團解約，他一度被認為是球隊未來希望，令人痛心。（圖／桃園雲豹球團提供）
▲台啤雲豹羅振峰涉賭，被球團解約，他一度被認為是球隊未來希望，令人痛心。（圖／桃園雲豹球團提供）

文/專欄作家橘爸

SBL裕隆前球員吳季穎日前涉嫌打假球、賭博等事件重創籃壇，沒想到昨日T1台啤雲豹羅振峰涉賭事件又起，台灣籃球近期「連環爆」，對比NBA風光開季，湖人、金塊廝殺，勇士太陽對決精彩可期，但回頭看看台灣籃球，一灘死水，日本打進國際，甚至參加巴黎奧運，台灣籃球國際排名下跌29名，來到78的數字，反映出球迷心情。

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從以前的SBL被笑為「髮膠聯盟」，多次球星出走，讓台灣籃壇早就被掏空，好不容易PLG成立跟T1似乎帶來一些成效，加上跨聯盟等賽事即將走向合併，但假球案、涉賭事件頻傳，讓橘爸很沉重要跟體育署、中華籃協還有這些籃球員、球員工會呼籲，台灣籃球再不改革，真的「必死無疑」

不只政府、有關單位，我們還沈浸在台灣是籃球亞洲四強的錯誤觀念，事實上，這幾年台灣籃球一年不如一年，國內打得是風風水水，國外則是慘慘兮兮，拿棒球來說，還有12強、世界棒球經典賽打得有點起色，甚至還持續有奧運夢。

▲SBL球星吳季穎送士檢偵訊，訊後以25萬元交保，籃協在今晚召開紀律委員會宣布將他逐出籃球圈。（圖／記者陳明中攝，2023.10.18）
▲SBL球星吳季穎送士檢偵訊，訊後以25萬元交保，籃協在今晚召開紀律委員會宣布將他逐出籃球圈。（圖／記者陳明中攝，2023.10.18）
但籃球從來沒有機會，體育署只會不斷提供SBL經費，說是培育籃球人才，事實上只是害了這些球員，有些球員就應該是「市場機制」被淘汰，根本沒有什麼圓夢，台灣有三個籃球職業跟半職業聯盟，球隊數超過15支以上，持續大亂鬥、內耗的結果，就是加速滅亡，難怪被笑「會左手上籃就可以打職籃」。

此外，橘爸想請問體育署跟籃協，針對防賭機制有什麼積極作為？T1聯盟、PLG也都真的不會被掃颱風尾嗎？

吳季穎事件，再來羅振峰，台灣籃壇不要只有球技被人笑掉大牙，涉賭、打假球這種醜聞一再上演，台灣籃壇最後可能只剩解散一途。

日本從原本兩聯盟內鬥，變成B聯盟後，國家隊方針也經過不少改革，找外教提升不足，有計劃培育新秀，日本現在是亞洲第三，世界排名26的強隊，中華隊只能閃邊站。

若你要問橘爸要怎樣面對羅振峰事件，1.球隊可要求提告、求償，簽切結書根本沒用，直接法院判定賠3000萬以上，球員可能才不敢打假球、涉賭。2.加重刑期，即便是吳季穎事件還是讓球員甘願鋌而走險，亂世用重典，只能這樣做。3.台籃國是會議，涉賭、打假球讓台灣籃球也成為笑柄，改革永遠不嫌晚，只要能夠對台灣籃壇好，廣納建言，讓球迷重新有期待。

關於橘爸：


從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。


最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。

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