橘爸唬籃／羅振峰涉賭情節重大！台籃深陷危機　再不改革必死無疑

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不只政府、有關單位，我們還沈浸在台灣是籃球亞洲四強的錯誤觀念，事實上，這幾年台灣籃球一年不如一年，國內打得是風風水水，國外則是慘慘兮兮，拿棒球來說，還有12強、世界棒球經典賽打得有點起色，甚至還持續有奧運夢。
但籃球從來沒有機會，體育署只會不斷提供SBL經費，說是培育籃球人才，事實上只是害了這些球員，有些球員就應該是「市場機制」被淘汰，根本沒有什麼圓夢，台灣有三個籃球職業跟半職業聯盟，球隊數超過15支以上，持續大亂鬥、內耗的結果，就是加速滅亡，難怪被笑「會左手上籃就可以打職籃」。
此外，橘爸想請問體育署跟籃協，針對防賭機制有什麼積極作為？T1聯盟、PLG也都真的不會被掃颱風尾嗎？
吳季穎事件，再來羅振峰，台灣籃壇不要只有球技被人笑掉大牙，涉賭、打假球這種醜聞一再上演，台灣籃壇最後可能只剩解散一途。
日本從原本兩聯盟內鬥，變成B聯盟後，國家隊方針也經過不少改革，找外教提升不足，有計劃培育新秀，日本現在是亞洲第三，世界排名26的強隊，中華隊只能閃邊站。
若你要問橘爸要怎樣面對羅振峰事件，1.球隊可要求提告、求償，簽切結書根本沒用，直接法院判定賠3000萬以上，球員可能才不敢打假球、涉賭。2.加重刑期，即便是吳季穎事件還是讓球員甘願鋌而走險，亂世用重典，只能這樣做。3.台籃國是會議，涉賭、打假球讓台灣籃球也成為笑柄，改革永遠不嫌晚，只要能夠對台灣籃壇好，廣納建言，讓球迷重新有期待。
關於橘爸：
從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。
最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。