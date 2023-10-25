金馬影后李小璐昔出軌離婚！4年後首同框賈乃亮 曬甜蜜全家福照
41歲大陸女星李小璐2012年和男星賈乃亮結婚，2017年她被爆出與嘻哈饒舌歌手PG One有婚外情，兩人於2019年離婚。近日適逢李小璐女兒「甜馨」11歲生日，李小璐在微博曬出一家3口同框照，讓網友看了不禁感慨。
記者薛羽彤／綜合報導
李小璐23日在微博上PO出多張為女兒慶生的照片，其中一家3口首度同框合照，吸引網友目光，李小璐也寫下「時光荏苒，不變的是對甜馨的愛」，賈乃亮則寫道，「祝我的小棉襖馨寶貝生日快樂，老爸希望你一直都是最快樂公主，你是最棒的。」
李小璐16歲以《天浴》獲得第35屆金馬獎的最佳女主角獎，亦是金馬獎史上最年輕的女主角獎得主，還曾拍過《人在囧途》、《唐宮美人天下》等多部作品，星途一片光明。不料2017年她被爆出和饒舌歌手PG One婚外情，形象跌落谷底，演藝事業也停擺；賈乃亮曾帶著女兒上《爸爸回來了》深受觀眾喜愛，如今甜馨已經成了11歲的小少女。
離婚的夫妻為了女兒罕見同框，讓網友看了感慨萬千，紛紛表示，「因為賈乃亮和李小璐本來就挺有夫妻相的，看到這張合照好感慨啊」、「為了孩子一定也慢慢淡忘了吧」、「大人會做錯事，但是他們是合格的父母，人誰能無過。都過去吧。」