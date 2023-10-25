英2024大選10萬港人首投族　發起為香港而投運動

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VOTE4HK擬聚焦有較多港人，或者政黨競爭激烈、港人投票動向足以左右選情的選區，讓港人成為英國選戰不可被忽視的力量。
發言人Artie Lam說，在預設大選將於明年第2或第3季登場的前提下，VOTE4HK將分5個階段推進工作，其中第一個階段是引導港人認識英國政治體系運作、鼓勵港人登記為選民，並探索、討論共同關切的議題，調查在英港人對議題和政策關注的優先次序。
第二階段則是主動出擊、接觸各政黨和候選人，詢問他們對港人關注的重點議題看法為何。
最後3個階段依序是擬定「政策承諾書」，遊說並邀請各候選人簽署，以及向港人選民總結各候選人回應和承諾書簽署情況，鼓勵但不強制投票支持簽署承諾書的候選人。承諾書預計涵蓋香港和中國事務、移民、教育、就業、公衛醫療、住房等政策領域。
根據官網，VOTE4HK籌委會成員包括前香港立法會議員李永達、遭港府通緝的前區議會議員劉珈汶，以及英國港僑協會、Democracy for Hong Kong等組織代表。
總部位於英國的非政府組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）是VOTE4HK諮詢委員會成員。據「香港觀察」估計，在明年登場的國會大選，將有至少10萬名在英港人首次有權投票。
根據英國內政部今年8月下旬發布的最新統計，自2021年1月31日對香港實施BNO赴英簽證優惠措施以來，至今年6月底止，英國政府已核發超過17萬6400件BNO簽證。憑BNO簽證入境並合法居留的港人是明年大選在英港人「首投族」主要來源。
這包括BNO護照持有人本人及其在1997年7月1日（含）以後出生的子女。根據現有選舉法規，他們等同大英國協國民，在符合相關居留條件的情況下，有權參加英國所有選舉，並在辦理選民登記時，選擇國籍為「英國」（British）。
在23日於英國國會大廈舉行的VOTE4HK啟動記者會上，英國各主要政黨都有國會議員出席表達支持，包括上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton），以及保守黨籍下議院外交委員會成員希里（Bob Seely）、工黨籍主管移民事務的影子內政副大臣金諾克（Stephen Kinnock）、自由民主黨籍內政事務發言人與英國國會跨黨派香港小組主席卡麥可（Alistair Carmichael）。
希里說，若不善用自由民主政治賦予的機會，就是平白逃離集權獨裁。目前英國只有一位香港出身的國會議員，「人數實在太少」；希里鼓勵在英港人不僅要踴躍投票、積極遊說政治人物，更要自我期許成為國會議員或其他民意代表。
卡麥可說：「切勿期望別人瞭解你遭遇的挑戰，除非你主動告訴他們。」他並說，最有權利抱怨的人，是曾試圖改變情況的人。儘管現實是即便在英國，維持香港議題新聞熱度也十分不易、且民眾容易覺得香港事務「遠在天邊」，卡麥可說，這更加凸顯港人積極參與英國政治生活的重要性。（編輯：馮昭）1121025