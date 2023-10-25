MIH日本秀智慧移動解決方案　 Project X三人座概念車亮相好吸睛

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MIH指出，Project X概念車具備幾項特色，像是2+1人：座位設計可動態調整，靈活滿足2或3人的搭乘需求。 換電設計：採用獨特的固定式充電＋可換電設計，有效紓解用戶的里程焦慮。Gogoro為目前Project X換電合作夥伴之一，用戶可透過Gogoro智慧電池交換平台更換電池。
還有支持自動駕駛：透過Level 2到Level 4自動駕駛客製化，滿足業者提供如 RoboTaxi、自動快遞等創新服務，或是利用自動駕駛車隊提高營運效率。滑門設計：不僅方便人員上下車，上貨、卸貨時更快速。車身輕巧：一個停車格可停放2台車，讓車隊業者的停車空間利用率更有彈性。抗污耐磨：內裝採用易清洗材質，減輕清潔的維運負擔。
MIH聯盟將持續優化Project X的設計及技術升級，目前已與工業富聯（Foxconn Industrial Internet，FII）展開深度合作，未來在車用資訊娛樂系統（IVI）以及電子電氣架構（EEA）兩大領域，工業富聯將扮演重要的角色。
倚賴其雄厚的先進資通訊（ICT）產業背景與豐富的經驗積累，工業富聯迅速崭露頭角，深度參與電動車關鍵零組件市場，並成功躋身一階（Tier 1）供應商之列。
同時，工業富聯跨足車用三大關鍵領域，包括智慧駕駛域（Smart Driving Domain）、智慧座艙域（Smart Cabin Domain）、和智慧聯網域（Smart Connectivity Domain），提供全方位產品解決方案。面對下一代車輛的集中化架構，零組件減量，以及車輛輕量化等趨勢，FII積極推出顧問式服務，為客戶量身打造智慧解決方案，透過科技賦能，助力傳統車廠實現轉型，提升整車競爭力。
MIH聯盟亦同步發表鎖定物流運送的解決方案Project Y，包含電動貨／卡車的開發、車隊管理（Fleet Management）軟體、能源管理軟體、能源基礎設施顧問服務，以及碳追蹤平台，不僅提升運輸效率及運能，更協助物流業者實踐減碳環保的目標，邁向綠色運輸。
MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示：「MIH聯盟的使命是為都市提供永續的移動解決方案，我們關注的不只是從A點到B點的過程，更是打造簡單、便利、永續的體驗，助力B2B業者從油車轉向電車的過程中順暢成功，提高營運效率，並且創造嶄新的價值。」