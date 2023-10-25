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LINE有萬聖節特效！聊天室打「3關鍵字」　跳出兔兔熊大一起搞鬼

▲LINE推出萬聖節聊天室特效，只要輸入「萬聖節」、「南瓜」、「幽靈」就能在聊天室觸發特效。（圖／螢幕截圖）
▲LINE推出萬聖節聊天室特效，只要輸入「萬聖節」、「南瓜」、「幽靈」就能在聊天室觸發特效。（圖／螢幕截圖）

記者周淑萍/綜合報導

下週二萬聖節（10/31）即將到來，為了增添過節氛圍，LINE照例推出了萬聖節聊天室特效，只要輸入「萬聖節」、「南瓜」、「幽靈」就能在聊天室召喚出熊大及兔兔，一起搞鬼、撒糖可愛度爆棚，這次LINE萬聖節聊天室特效截止日期11月1日。

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LINE萬聖節彩蛋來囉！今（25）日起在聊天室內打上「萬聖節」、「南瓜」、「幽靈」關鍵字就會出現萬聖節特效，特效截止日期11月1日。特效也有三組，有應景的莎莉南瓜組，還有熊大綁著繃帶，頭上還插著棒棒頭，可愛十足；另一組則為兔兔帶著巫婆帽喜滋滋的跳出聊天室，療癒感滿點。但今年的特效和去年相似度相當高，不管如何，還是可愛。

▲LINE照例推出了萬聖節聊天室特效，只要輸入「萬聖節」、「南瓜」、「幽靈」就能在聊天室觸發特效。（圖／螢幕截圖
▲這次LINE萬聖節聊天室特效截止日期11月1日。（圖／螢幕截圖
如果覺得特效太過可愛或是干擾聊天的過程，其實也可以到LINE設定中的將「聊天室背景特效」中關閉。設定路徑：設定→聊天→聊天室背景特效，關閉即可。

此外，LINE也同步預告10月31日凌晨0時起到23:59，會有「萬聖節LINE主頁特效 」，可以在主頁上看到搗蛋鬼或是巫婆帽的裝飾，讓萬聖節當天更有過節的氣氛。系統限制為需為12.17.0以上版本，主頁的特效時間只有24小時。

▲LINE預告10月31日凌晨0時起到23:59，會有「萬聖節LINE主頁特效」。（圖／翻攝官網）
▲LINE預告10月31日凌晨0時起到23:59，會有「萬聖節LINE主頁特效」。（圖／翻攝官網）

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