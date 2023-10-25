休假機師關引擎險釀空難！自稱精神崩潰、吃了迷幻蘑菇40小時沒睡

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飛機上發生什麼？
航空公司員工用員工票搭機時，入座於駕駛艙內駕駛後方的機組用座位是很常見的做法。愛默生剛坐下時與機長和副機長閒聊，然後愛默生就說「我感覺不太舒服」，伸手去拉引擎滅火系統的紅色T型把手。
把手拉動後就會切斷飛機的燃油供應，幸好管路中仍有殘存燃油可供暫時使用，且機長和副機長立即阻止愛默生，並啟動重置，讓燃油系統恢復。過程中發生了扭打，最終愛默生被制伏，並同意離開駕駛艙。機長也通報了機上發生緊急狀況。
愛默生離開駕駛艙後，被帶到座艙後段的空姐座位，並自己要求空姐上銬，免得「更糟糕的情況發生。」飛機降落過程中，愛默生又短暫失控想去拉緊急出口門把，但被空姐制止。
這場空中驚魂記最終無人受傷，飛機臨時改在波特蘭降落後，已在機場待命的警察人員旋即上機將愛默生逮捕。
愛默生為何要這麼做？
整個案件最大的疑問就是，2001年起加入阿拉斯加航空公司擔任副機長以來，從未有過違規紀錄與犯罪紀錄的愛默生，為何要在飛機上試圖關閉引擎，不僅害死全機人也害死自己？
犯案動機目前仍在調查當中，但根據法院文件顯示，愛默生自稱精神崩潰，已經有半年時間處於憂鬱狀態，案發前2天吃過一種「迷幻蘑菇」，而且已經40小時沒睡覺。愛默生還說自己去拉把手，是因為覺得在做夢，想要藉此從夢中醒過來。
愛默生對於自己在飛機上的犯行坦承不諱，有空姐表示，當時曾聽到愛默生自言自語說，「我把一切搞砸了」、「竟然想殺死所有人，包括我自己」。
調查仍在進行中，但有消息人士透露，初步判斷認為本案可能是心理健康問題造成的，而與出於意識形態的襲擊無關，當局正準備替愛默生進行心理狀態評估。
不過，在登機過程中，並無地勤人員注意到愛默生有表現出精神異常的跡象，登機逮捕愛默生的一位警察也說，愛默生看起來並沒有受到迷幻藥物的影響。
根據阿拉斯加航空提供的資料，愛默生並無相關精神病史，每半年定期健檢，檢查結果都顯示沒有異常，究竟真實的犯案動機為何，還需要進一步調查。