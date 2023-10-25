閃電狼辦10周年「拾光」特展！LOL傳奇選手回娘家 11/3華山開幕
台灣國內老牌職業電競戰隊閃電狼創立來到第10個年頭，官方宣佈，將2023年11月2日至11月5日，在台北華山文創園區舉辦為期3天的「拾光」特展，期盼與粉絲一同回顧閃電狼的發展軌跡，展場內除了有各式活動和展示區外，11月4日甚至會有前閃電狼《英雄聯盟》職業選手回娘家環節，有望看到Karsa、Maple、蛇蛇、Betty、MMD等人大集合。
記者張志浩／綜合報導
閃電狼表示，「拾光」特展現場將打造歷史回顧特區「拾光隧道」，帶領大家回顧創立閃電狼初期至今的歲月，以及克服各種挑戰所取得的輝煌成就；此外，閃電狼征戰各大賽事的勝利獎盃、獎牌，以及充滿故事的歷年參賽周邊與紀念物，平常訓練室所有私家珍藏，將首次在特展中正式公開亮相，其中也包括歷屆戰隊制服，使參觀者能深入感受10年的隊史。
除了靜態展品，閃電狼也規劃豐富的線下活動，展期第2天是《傳說對決》現役選手見面會，同時與《GG私密答》電競Podcast頻道合作，集結當年叱吒賽場上的《英雄聯盟》與《爐石戰記》選手與團隊「回娘家」觀展，現場Live Podcast則將與粉絲回味當年趣事，並展望閃電狼的未來。最後一天則舉行《傳說對決》和《英雄聯盟》玩家單挑賽，現場開放粉絲報名。
閃電狼職業電競隊十周年特展「拾光」舞台活動訊息
11/3 (五)：《狼谷娛樂》實況主：Yuna、雨婕接接 見面會
11/4 (六)：《傳說對決》選手見面會；《GG私密答》x 前閃電狼《英雄聯盟》與《爐石戰記》選手與團隊回娘家Live Podcast
11/5 (日：《傳說對決》、《英雄聯盟》單挑賽