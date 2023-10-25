地緣風險下！企業併購成果豐　「併購王」陳泰銘獲「卓越成就獎」

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此外，今年國巨也透過收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部，大幅提升在IoT電子量測、工業自動化與基礎設施領域的產品組合及市場地位，並同時取得施耐德電機對北美洲及歐洲等高階市場的客戶和通路，有效擴大國巨在高階利基型產品的比重及全球營運規模，考量此案對國巨事業版圖與對全球被動元件產業的影響，獲頒「年度最具代表性併購獎」及「最佳跨國併購獎」兩大獎項。
在傳統產業方面，統一集團收購家樂福一案，讓旗下超商及百貨零售事業版圖一舉延伸到超市與量販體系，並有效掌握自有品牌的商品銷售、加工食品製造商資源及高店鋪網絡密度等優勢，除了成功補足統一集團的全通路佈局拼圖，也大幅強化統一集團在零售業的龍頭寶座地位，一舉拿下「年度最具代表性併購獎」及「最佳影響力併購獎」雙獎，與國巨收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部一案並列本年度雙冠贏家。
另外，裕隆集團旗下子公司裕融企業，近年來持續透過金融投資推動多角化營運及跨產業策略合作發展，藉以整合母集團所屬的汽車價值鏈，今年也透過收購觔斗雲聯網科技一案，讓計程車、車輛租賃、車輛共享、機場接送及代駕等附駕汽車服務帶入 LINE Taxi 移動生態圈，一舉擴大平台業務項目與會員流量，不但大幅拓展裕融企業在移動生活服務產業的市場版圖，也加速帶動公司數位轉型與MaaS水平移動服務及產業鏈價值的提升，獲頒「年度最具代表性併購獎」。
在金融業方面，星展(台灣)收購花旗(台灣)消金業務一案，為本屆交易金額最大的收購案，星展(台灣)除了藉此取得花旗(台灣)在台灣消費金融業務領域的管理團隊及人才，也順利吸納花旗(台灣)經營多年有成的高階財富管理服務經驗、高有效卡率及高消費力的信用卡客群，有助於擴大星展(台灣)在台灣消費金融業務的市場佔比及能見度，獲頒「年度最具代表性併購獎」。
在生醫產業方面，本年度由佳世達集團獨占鰲頭，分別以入股「丁丁藥局」諾貝兒寶貝和旗下明基材收購衛普兩案，摘下兩座「年度最具代表性併購獎」。佳世達集團近年積極佈局醫療產業，以加速實現集團價值轉型，達成「2027 年高附加價值事業獲利過半」的願景。今年除了透過入股「丁丁藥局」諾貝兒寶貝，取得連鎖藥妝及藥局通路，旗下明基材也藉由收購衛普，持續擴大醫材生產線及全球業務發展，成功落實「醫材醫藥雙引擎」的醫療產業佈局策略。
台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏表示，根據《2023台灣併購白皮書》分析報告指出，2022年台灣的併購市場相較於全球併購市場熱絡，雖然交易金額案件下滑，但台灣總併購案件數仍創新高，企業積極藉由跨國併購，取得領先技術及互補性資源。觀察本年度金鑫獎得獎案例的產業類別和獲獎原因，可以看出台灣企業在全球通膨、地緣政治風險和國際市場環境變化的壓力下，仍能持續透過併購投資引進外部資源，加速達成產業轉型及布局全球市場。
本屆「台灣併購金鑫獎」的評選案例涵蓋2022年7月1日至2023年6月30日期間的併購案。評選過程分為初審選拔及決審評選兩階段，經產學界專業人士組成之評審篩選出年度最具代表性併購獎及其他五個獎項（最具影響力併購獎、最佳跨國併購獎、最佳創意併購獎、最佳海峽併購獎及中堅企業併購獎）；卓越成就獎因獎項屬性特殊，係由台灣併購與私募股權協會召開常務理監事會議提名並遴選長期從事企業併購，並有卓越貢獻或成就之企業及個人。