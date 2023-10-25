陳操斐任工商建研會南區聯誼會長 盼集眾人力量回饋社會
中華民國工商建設研究會南區聯誼會20日舉行第33&34 屆會長交接，新任會長由戴銘浚婦兒醫院副院長陳操斐接任，陳操斐除感謝33屆會長雷宏毅一年來的貢獻，並強調工商建研會的會員，多數是台灣各行各業的企業界精英，總產值超過GDP 45%以上，是臺灣擁有直接企業經營者最多、實力最堅強的工商社團，未來一年，她將持續為會務擴展平台，集合眾人力量，回饋社會。
記者郭凱杰／高雄報導
南區聯誼會34屆會長交接典禮，由建研總會理事長江温良監交，國民黨秘書長黃健庭、智庫執行長柯志恩、高雄市黨部黃昭順主委、吳怡玎立法委員、革實院林寬裕院長、建研會輔導理事長林麥升、名譽理事長馬愛珍、總執行長王艾德、行政長黃文雄、北區會長陳清中、中區會長蕭友琳及南區歷屆會長等貴賓出席致賀。
其中，許久未曾公開活動的雷祖綱名譽理事長特別出席，獲得所有學長的熱情擁戴與歡迎。雷祖綱是台灣魷魚及秋刀魚業的重量級大老，三年前染上新冠病毒，一直深居簡出，這次兒子雷宏毅交接南區會長一職，雷董事長特別抱病參加交接典禮，他相當關心台灣經濟發展，大力呼籲兩岸和平，遠離戰爭，才是人民之福。
中華民國工商建研會成立於1987年，是當時總統 蔣經國先生有感於「時代在變、環境在變、潮流也在變」，政府必須有新的思維，傾聽人民及工商企業界的心聲，對工商界新一代菁英，應予「承先啟後」之期許，加強聯繫、結合，希望藉由研討會的培訓及成員的朝夕相處，彼此建立誠摯的情誼，造福國家社會。 目前會員遍佈海內外，台灣傳統產業、製造業、建築業與電子高新科技業等名列前十大的業者中，百分之七十加入該會，協力廠商達數十萬家之多，總產值超過GDP五成以上，是臺灣擁有直接企業經營者最多、實力最堅強的工商社團。