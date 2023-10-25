解決雙重課稅3大難題 財長鬆口：台美租稅協定有望明年6月前簽署
美國參議院財政委員會通過台美避免雙重課稅相關法案，為台美租稅協定往前再推進一步。財政部長莊翠雲今（25日）日在立法院財政委員會表示，這次赴美國參加APEC財長會議時，也會設法向美國財長葉倫表達，希望台美租稅協定可以盡快簽署，對於立委追問明（2024）年6月前可以期待嗎？她鬆口：「希望」。
記者顏真真／台北報導
其實，莊翠雲上周在財委會已有表示，財政部已經會同外交部和駐美代表處，針對台美租稅協定正進行技術性細節討論。今日國民黨立委賴士葆在財委會進一步追問莊翠雲，由於APEC財長會議11月登場，今年由美國財長葉倫主持，這次是否會機會與葉倫面對面交談，進一步洽談台美租稅協定？
對此，莊翠雲回應，財長會議的場合可能不方便談論細節，但一定會盡力爭取，並表達我方對於台美租稅協定盡快完成的期待。賴士葆進一步詢問，台美租稅協定是否有可能在明年6月底前簽署完成且生效？莊翠雲說，要看美法案通過時間，她也「希望」，簽下來以後，我們這邊的程序很快可以走完，就雙邊就生效。
由於台積電美國設廠，接下來將有不少工程師將遠赴美國工作，立委也關切台美租稅協定是否也包含個人？莊翠雲表示，這是當然，台美租稅協定有3大重點，包括解決超額賦稅、企業雙重課稅及個人雙重課稅問題。
至於台美租稅協定簽署生效後，是否影響台灣稅收？莊翠雲說，由於台美雙方互為投資的金額差距不大，加上雙方都是課稅權重新分配，對稅收影響不大，最主要是建構好的租稅環境，有利美國投資台灣，進一步擴大財政稅基。