大學憂缺額！申請入學參採1科校系漲24%　逾850校系參採3科最多

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甄選委員會表示，參採科目是指校系於「繁星推薦」訂為檢定、比序的科目，於「申請入學」訂為檢定、倍率篩選、採計的科目。除學測科目參採情形外，亦同步公布「參加術科考試校系一覽表」，供欲報名113學年度大學術科考試的考生參考。自111學年度起，學科能力測驗的數學考科分別設置數學A與數學B兩考科，若校系同時將數學A或數學B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。
甄選委員會彙整本次參與「繁星推薦」招生共有1,754個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有811個校系，約占總校系數46%，其次是參採4科564個校系，約占總校系數32%。
而「申請入學」參與招生共有2,208個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有853個校系，約占總系組數39%，其次是參採2科共有549個校系，約占總系組數25%；只參採1科共有270個校系，約占總系組數12%，比去年的217個增加53個，增幅達24%，若加上參採2科的校系，約占總系組數37%，幾乎和參採3科的39%差不多，顯現大學受缺額影響，降低參採門檻。
甄選委員會提醒，113學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，將明訂於113學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章，確切內容仍以11月3日正式簡章公告為準，屆時請考生上網查詢。紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購以及至各地代售點購買。