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巷仔內／民進黨也不敵「親中」陷阱　中國更肆無忌憚介入台灣大選

▲民進黨立委被爆有中國籍小三，宣布退選立委。翻攝趙天麟臉書
▲民進黨立委被爆有中國籍小三，宣布退選立委。翻攝趙天麟臉書

記者何哲欣／特稿

民進黨立委趙天麟遭爆料有小三，對方還是中國籍女子，引發爭議，民進黨基層也炸鍋，趙天麟昨深夜宣布不再參與明年立委大選。趙天麟退選後，民進黨算是鬆了一口氣，總算可以再把焦點拉回國民黨立委馬文君的潛艦洩密案，另一方面也再批中國介入台灣大選，試圖影響選情。

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趙天麟退選，對明年民進黨立委選情影響甚大，民進黨在高雄市選區原本喊出要8席全上，但民進黨立委劉世芳宣布部選後留下來的左營楠梓選區，交棒給市議員李柏毅，左楠區原本就藍大於綠，加上對手李眉蓁基層實力不過，民進黨沒有必勝把握，現在趙天麟選區又臨時換將，國民黨有機會拿下兩席立委，也讓民進黨在南部版圖出現破口。

若情況持續惡化，民進黨明年可能真的無法在立法院過半。即使民進黨總統參選人賴清德當選總統，但若朝小野大，賴清德處處受立法院制約，政策推動受影響，賴清德也難以發揮，而這正是民進黨明年要極力避免的惡夢，所以民進黨日前才會猛攻馬文君們，呼籲大家集中選票投給民進黨立委。

但萬萬沒想到的是，馬文君洩密案還未能一刀斃命，趙天麟的婚外情，反而讓國民黨撿到槍，反酸民進黨立委才是真的「親中」，管不住自己下半身。另外因趙天麟與小三的親眼合照已是多年前的往事，此時才被丟出來爆料，為了不讓國民黨轉移焦點，民進黨暗指爆料是中國在背後出手，除掉一名民進黨大將，也讓其他民進黨人難以招架。

中國要介入明年總統大選，日前先對鴻海查稅，意圖逼鴻海創辦人郭台銘不要登記參選，讓藍白順利合作，下架民進黨。藍白柯三陣營對此消息相當低調，只有民進黨毫無懼色，繼續嚴詞批中國。結果中國竟然又用另一招對復民進黨，而且顯然相當管用，一夕之間全台灣政壇都在討論趙天麟「親中」。

不過話說回來，中國這招會管用，問題還是出在趙天麟自己把持不住。過去婚外情都被視為是私領域，與公共議題無關，但若婚外情的對象是中國籍，相關證據都流入中國，變成中國要脅的把柄，這樣婚外情還能當私領域嗎？中國肆無忌憚影響台灣選情，要怪的不是中國，是提供這些素材給中國的立委，自己連情關都過不了，還有辦法抗中保台嗎？


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