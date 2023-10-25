梁朝偉、王菲世紀合影！《重慶森林》CP同框 影迷跪謝劉嘉玲
國際影帝梁朝偉和流行天后王菲3度合作電影《重慶森林》、《2046》、《天下無雙》，兩人個性低調又少話，卻有莫名的契合度，合作擦出火花，屢屢獲得獎項肯定，創下香港影壇里程碑，劉嘉玲今（25）日罕見曬出梁朝偉和王菲合影，給影迷一個大驚喜，讓所有粉絲情緒沸騰，不斷向劉嘉玲敲碗，跪求再多發幾張！
記者江芷稜／綜合報導
梁朝偉和王菲1994年在王家衛的愛情電影《重慶森林》首度合作，梁飾演一名失戀的員警，與店員王菲發展出一段浪漫邂逅，導演稱讚王菲氣質清新脫俗，古靈精怪的表演風格非常特別，他認為梁朝偉演戲有很多方法，可是遇上天然派的王菲，那些招數都派不上用場，必須配合她的步調走，「梁朝偉在《重慶森林》過後，演戲跟之前完全不同」。王菲順勢而走的特色，讓眾人都對王家衛沒劇本沒時程的安排感到慌亂時，唯獨她樂在其中。
梁朝偉的老婆劉嘉玲跟王菲也是閨密，喜歡聽歌的她主動搭話，牽起這段緣份，一個熱情社交高手跟一個少話的流行天后，因為打麻將建立深厚交情，劉嘉玲曾透露，每次跟王菲相約，可以各自思考自己的事情，安靜發呆45分鐘，偶爾聊個兩句話就好，可能什麼都不用講，都能自在交流感情，更爆料王菲個性好強，打牌很喜歡贏，會炫耀牌技。
劉嘉玲今日罕見曬出梁朝偉和王菲的同框合照，寫道「好久不見」，照片裡王菲紅色上衣搭牛仔外套，面色紅潤笑意盈盈，親密地挽著梁朝偉的手臂，狀態非常好，而社恐成性的梁朝偉，面對鏡頭略顯靦腆、害羞。近30年的《重慶森林》CP重聚，讓影迷相當興奮，紛紛敲碗劉嘉玲「姐，相信妳不會只有一張吧！」、「劉嘉玲，我需要妳現在立刻放出和王菲的合影！我需要嗑一口菲玲！」、「妳和王菲照片呢！菲玲！」