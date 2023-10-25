46歲蔣怡剛公佈體重否認「病到瘦成皮包骨」 昨驚傳手術住院
香港名模蔣怡在2005年曾到台灣發展，5年後又重返香港娛樂圈，並於2013年和珠寶設計師男友翁狄森（Dickson）登記結婚，育有一女一子，之後淡出螢光幕，僅平時會在IG分享烹飪影片，不過網民焦點竟是放在她瘦到胸骨現形。身高178公分的她，在今年7月難得出席活動時，透露夏天確實會比較瘦一點，但體重都維持在和18歲時一樣的55公斤「我還穿以前的衣服」。近日，她在IG上傳住院、手掛點滴的照片，並表示於昨（24）日做手術，但為何上手術檯則未透露。
記者蔡依庭／綜合報導
46歲蔣怡曾在台灣偶像劇盛行時期來台發展，和言承旭合演《籃球火》、何潤東《泡沫之夏》也有參一咖，之後在2010年又返港打拚，結婚後就鮮少有新作推出。蔣怡熱愛烹飪，會在IG每日更新「翁家愛心飯盒」菜單，對老公、小孩非常用心照料。
不過她近日因為住院停更，先是感謝醫護的照顧，然後在前天發文表示：「Don’t worry! I’m fine! 神智清醒！好快可以出院。」她昨則是分享醫院的伙食，透露：「今天手術之後，吃到這盤子熱騰騰的清蒸盲曹魚柳，清清地，嫩嫩地，心裡面有一種很溫暖的感覺。」因為自己會下廚，所以她懂要料理住院餐的困難，「真心感謝醫院廚房的師傅，這麼用心為病人準備飯餐。」
蔣怡在住院之前，常因分享的照片看起來太瘦，惹來粉絲擔心，但她根本不認為自己有生病，甚至是瘦成皮包骨，今年7月在香港出席活動時說：「因為夏天太熱，就沒什麼胃口吃東西，通常我到夏天就會瘦，然後到冬天我又會胖，還有小朋友暑假，我一忙就忘記吃東西。」