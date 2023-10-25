台北旅展／香港3天2夜8888元、跨年1萬5千元 klook可訂富士迴遊
香港旅遊發展局公布今年也將參加台北國際旅展，並攜手五福、可樂、吉帝、易飛網、東南和雄獅旅遊等6家業者，推出三天兩夜自由行只要8,888元起（未稅）優惠，特別祭出周末不加價。另外，klook則是公布將獨家開賣富士回遊號，可從新宿直達東京近郊知名景點河口湖，不用再額外轉車，就能近距離欣賞富士山。
記者葉盛耀/綜合報導
趁著旅展搶訂香港旅遊最適宜，多家旅行業者都有優惠，雄獅旅遊推出四人一室入住百樂酒店，三天二夜每人9,599元起（未稅），每房送人氣知名伴手禮手信珍妮曲奇、檸檬王及帝苑酒店蝴蝶酥；可樂旅遊則看準香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界熱潮，推出每人享樂園2日門票，搭配好萊塢酒店四人一室，三天二夜每人只要11,888元起（未稅）；易飛網有富薈上環酒店三天二夜方案，含山頂纜車來回票及秘境西貢一日遊行程，每人只要8,888元起（未稅）。
預計到香港跨年也可趁此機會，東南旅遊推出富豪九龍酒店四人一室，四天三夜每人14,888元起（未稅），還送山頂纜車來回及凌霄閣摩天台套票；若住九龍維景酒店二人一室，三天二夜每人15,888元起（未稅）。雄獅旅遊則推出四天三夜自由行，住灣仔帝盛酒店四人一室，每人18,499元起（未稅），特別安排專屬巴士接送旅客到維港看跨年煙火。另外，也可選文華東方酒店含每日酒店早餐專案，四天三夜二人一室每人35,399元起（未稅），參考浮動稅金約為3,500元。
一睹富士山風采是許多人前往東京的必備行程，JR東日本於2019年跟富士山鐵道公司合作推出「富士回遊直達列車」，僅需2小時即可從東京新宿直達河口湖；原本搭乘JR中央線與富士急行線，途經至少轉乘一次，整趟車程約需3小時；即使選擇客運，也可能受車況影響難以估算抵達時間，所以當富士回遊直達列車一推出即造成轟動，一票難求。
旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook推出「日本富士回遊號」車票線上預購，不僅為官方唯一指定銷售的線上旅遊平台，更獨家開放90天前預購車票；Klook也提供友善中文介面與多種付款方式，不僅收Visa、MasterCard、JCB等信用卡，LINE Pay也能直接付款，給台灣甚至是世界各地的旅客更輕鬆方便的購票體驗。