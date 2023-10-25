《一代女皇》金佩姍擁4房產！身家粗估上億 歸功費玉清給建議
「黃金歲月青春99演唱會」將在12月2日台中登場，演唱會集結唱紅歌曲〈一代女皇〉的金佩姍、「小百合」周玥綺與陳隨意，他們於今（25）日攜手彩排開嗓練唱，日前金佩姍提到辛龍狀況，今受訪時再度被問起辛龍近況，她表示：「從此沒消息，不要再問我辛龍，不然他會打來問候我，要我不要再提他的事。」金佩姍也分享自己現在手上握有4房產，儼然成了「房產女王」，而她能置產成功，全都是費玉清的功勞。
記者吳雨婕／台北報導
金佩姍今天身穿香奈兒衣服與耳環，手上戴著珍珠戒指與名錶，背著愛馬仕柏金包以及LV化妝包，一身行頭加起來逼近500萬元台幣，宛如一棟行走的小豪宅。說起房子，金佩姍也分享自己在台北有3間房、台中也有一戶房子，其中台北的一間房子就高達6000萬，算起來，她至少有上億身家，她分享能夠置產成功，要謝謝當年費玉清的建議「租不如買」。
此外，藝人劉真於2020年2月時進行心臟手術，過程中發生心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救，仍不幸於3月離世，劉真的老公辛龍因為過於傷心始終消失在螢光幕前，日前金佩姍受訪時提到辛龍近況，透露辛龍搬家到台中，之後辛龍致電告訴她不想被打擾，今天媒體詢問辛龍狀況，金佩姍趕緊表明：「從此沒消息，不要再問我辛龍，不然他會打來問候我，要我不要再提他的事。」