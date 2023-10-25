爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

趙天麟宣布退選！賴清德「民主大聯盟」累積7人中離

▲賴清德「民主大聯盟」象徵跨黨派、跨世代、跨領域進行合作，至今累積7人退選，其中不乏現任資深立委，為選情增添變數。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲賴清德「民主大聯盟」象徵跨黨派、跨世代、跨領域進行合作，至今累積7人退選，其中不乏現任資深立委，為選情增添變數。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者陳威叡／台北報導

尋求四連霸的民進黨立委趙天麟捲入婚外情風波，昨日拋出震撼彈宣布退出立委連任，而民進黨主席暨總統參選人賴清德，2024喊出「民主大聯盟」，象徵跨黨派、跨世代、跨領域進行合作，但至今已7人宣布退選，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、屏東縣與高雄市，陣前換將乃兵家大忌，選戰未戰先傷，更為選情增添變數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首位退選為初選勝出的桃園市議員楊家俍，日前於臉書自白20年前曾在網路張貼「深夜孤寂，需要妳的慰藉」短文觸犯《兒童及少年性交易防制條例》，在召開中執會前一日，獲得黨提名前夕宣布退選，成為「退選大聯盟」第一人。

接著是宜蘭縣資深立委陳歐珀，遭時代力量前立委黃國昌踢爆，與im.B詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺，甚至曾於2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，日後陳歐珀回擊，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024宜蘭立委選舉賴清德在今年5月公布首波艱困選區提名。

▲陳歐珀遭指與im.B主嫌關係匪淺，為捍衛清白及顧全政治大局宣布退選。（圖／陳歐珀辦公室提供）
▲陳歐珀遭指與im.B主嫌關係匪淺，為捍衛清白及顧全政治大局宣布退選。（圖／陳歐珀辦公室提供）
新北市永和區宣布與無黨籍政治評論員李正皓合作，引發黨內異音，有青年世代支持者質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友，共同連署盼黨內審慎思考，李雖然多次否認，最終宣布「換取賴清德主席徹底解決民進黨性平爭議的空間」，退出立委選舉。

先前台灣政壇「#MeToo」風暴炎上，獲黨徵召的前副秘書長林飛帆參選台北第三選區立委，遭外界質疑處理黨工被性騷擾一事吃案，最終黨中央調查結果還其清白，但仍宣布退選，希望讓性平運動不再受到其他政治口水攻防干擾。

▲黨中央調查林飛帆時任副秘書長處理遭性騷並未吃案，但最終仍宣布退出立委選舉，盼性平運動不受政治口水干擾。（圖／記者陳威叡攝）
▲黨中央調查林飛帆時任副秘書長處理遭性騷並未吃案，但最終仍宣布退出立委選舉，盼性平運動不受政治口水干擾。（圖／記者陳威叡攝）
時間來到6月底，初選勝出的基隆市議員張秉鈞，將接棒現任立委蔡適應參選，未料涉及《貪污治罪條例》涉詐領助理費，遭基隆地方法院裁定羈押禁見，事後透過胞弟發表退選聲明，強調必定會勇於面對、全力配合司法偵辦，為避免佔用社會資源與影響後續選情，決定退出立委選舉。

民進黨立委參選人許展維，日前因違反《政府採購法》以20萬元交保，又遭台聯黨指控收紅包，因而宣布退出立委選舉，為該區選情投入震撼彈。

最後則是尋求四連霸的立委趙天麟，遭爆與中國籍女子婚外情，為此趙天麟昨日支身前往高雄服務處致歉，晚間則拋出震撼彈宣布退出立委選舉，強調此決定是對挺台灣支持者負責任態度，自己也將從候選人無縫接軌為助選志工、盡力幫忙，也為民進黨高雄「八仙過海」埋下伏筆。


▲趙天麟陷桃色風波，在昨日晚間宣布退出立委選舉。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
▲趙天麟陷桃色風波，在昨日晚間宣布退出立委選舉。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
在趙天麟宣布退選後，賴清德今日於中常會也說重話，強調不會為了國會要過半，或為了要保住任何一席立委席次，犧牲黨內原則。而從宣布「民主大聯盟」概念提名立委參選人至今，已7人宣布退選，陣前換將乃兵家大忌，選戰未戰先傷，更為選情增添變數。

馬文君控國安危機　趙天麟現身反嗆「歪樓到不行、我無懈可擊」

趙天麟退選立委　柯建銘稱明智之舉「接棒人選最晚下周出爐」

趙天麟捲婚外情深夜致歉　不到1天再拋震撼彈宣布退選立委

人物／陽光男趙天麟熱愛長跑潛水　被爆婚外情！人設崩壞重傷仕途

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞