侯孝賢收服坎城名導！《小偷家族》是枝裕和：我是他沒血緣兒子
導演侯孝賢今（25）日證實罹患阿茲海默症，宣佈退休。他貢獻影壇半世紀，除了旗下子弟兵，海內外許多電影工作者都是他的粉絲，尤其是坎城名導、日片《小偷家族》導演是枝裕和，人人都知道是枝裕和因受到侯孝賢的啟發，才開啟導演之路。侯孝賢在3年前獲頒金馬終身成就獎，是枝裕和更不惜因疫情隔離的辛苦，特地飛來台灣當頒獎引言人，感性地說：「和侯導沒有血緣關係，但始終認為自己就是侯孝賢其中一位兒子。」
記者蔡依庭／綜合報導
76歲導演侯孝賢真的要退休了，震驚海內外影視界。他曾被《紐約時報》以「台灣最偉大的電影人」讚揚，回顧往年的金馬片段，每屆都會有得獎人在台上感謝侯孝賢，不管是啟蒙恩師還是不吝嗇的提拔，對於電影人來說都是相當珍貴。侯孝賢在第52屆金馬獎拿下台灣傑出電影工作者時，笑笑地說：「拍電影這麼久，整個過程只有一個念頭，心甘情願。」
被侯孝賢影響的人很多，但不得不提到日本導演是枝裕和。揚名國際影壇的他，對台灣的導演侯孝賢情有獨鍾，他曾透露20幾歲時就被侯孝賢的作品吸引，希望能跟他更靠近，於是在1993年來台灣拍攝侯孝賢跟楊德昌的紀錄片，才正式與侯孝賢有了交流。
隔2年，是枝裕和推出首部電影《幻之光》就入選威尼斯影展，後來將電影拿給侯孝賢看，對方先稱讚了技術層面很出色，然後問他：「你是不是在拍攝之前就把攝影腳本給制訂好了？為什麼不好好觀察拍攝現場的一舉一動後再做決定呢？」當下讓初生之犢的是枝裕和有很大的衝擊。
2018年，是枝裕和憑藉《小偷家族》首次摘得坎城金棕櫚獎，同時也獲奧斯卡最佳外語片獎和金球獎最佳外語片獎提名。是枝裕和在3年前第57屆金馬獎訪台，受訪時表示自己是「灣生」後代的身分，以及再度提到侯孝賢及楊德昌對其的影響，並且期待有一天能夠拍出屬於自己的《悲情城市》。
是枝裕和在金馬獎舞台上感性的表示，雖然和侯孝賢沒有血緣關係，但始終認為，自己就是侯孝賢其中一位兒子，他相信世上應該有很多人跟他一樣，都是侯孝賢的影迷，他雖然代表徒子徒孫們擔任引言人，但不想獨享喜悅，而是想和眾人分享。