金控尾牙恢復大型餐會 富邦謝年會明年1/6登場 台新選這天
之前受到新冠疫情影響，不少企業2、3年沒辦尾牙，有些雖然有辦，也調整活動方式，只有表演及摸彩，沒有安排餐敘，但最新消息包括富邦、台新金都恢復大型尾牙餐會活動。據 了解，富邦台北謝年會已敲定在明（2024）年1月6日舉行，台新金控也將在睽違3年後於明年1月14日開辦大型尾牙，其他金控有的仍在規畫中，有的則仍採分區舉辦的方式，像中信金控規畫至少6場尾牙活動，並安排抽獎及藝人表演。
記者顏真真／台北報導
國內14家上市金控獲利9月自結合計稅後純益279.93億元，累計今年前9月稅後更已賺進3394億元，全年有機會挑戰2020年創下的3768億元歷史次高紀錄。若就個別金控來看，富邦金9月更拿下金控獲利三冠王，包括9月單月、累計前3季、每股稅後盈餘（EPS）都第一名，累計今年前9月稅後純益677.82億元、EPS為4.94元。
也由於今年國內金控整體獲利表現有望創下歷史次高紀錄，金控年終獎金、尾牙也備受期待。由於距離年底還有2個多月時間，目前年終獎金還未確定，但尾牙有幾家金控已確定，其中金控獲利王富邦集團謝年會台北場目前確定在明年1月6日於南港展覽館一館舉辦，並恢復晚宴，也有表演及摸彩，高雄場則在1月27日在高雄展覽館南館舉行，今年謝年會主題為「全員Run For Green全樹向前進」。
除了富邦金謝年會時間已敲定，另一家3年未辦大型尾牙的台新金，目前也確定將在明年1月14日在南港展覽館舉辦大型尾聲。至於新光金是否也會舉辦大型尾牙？新光金表示，目前還在簽核中。另外，中信金則指出，近年來尾牙皆由各業務單位自行舉辦，今年共計將規劃至少6場次的尾牙活動，且安排抽獎及藝人表演，以感謝同仁一年來的辛勞。