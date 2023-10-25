布丁狗湯圓可愛爆擊！「焦糖布丁湯圓」Q彈會爆漿 雙11限時89折
超萌布丁狗變身湯圓！搶攻入秋食補商機，桂冠湯圓聯名布丁狗，推出「焦糖布丁湯圓」新口味，不僅內餡是香甜的焦糖雞蛋布丁，外包裝還有可愛的布丁狗現身，桂冠官網雙11下單不限金額89折優惠。此外，上友也推出蠟筆小新海苔禮盒，風間、阿呆、小白一起登場，共2款獨家於全聯預購販售。
記者鍾怡婷/綜合報導
桂冠湯圓攜三麗鷗大明星角色「布丁狗」推出「桂冠焦糖布丁湯圓」，不僅外包裝有超可愛的布丁狗坐鎮，湯圓純糯米外皮包裹著雞蛋布丁風味內餡，選用法國蒙太古AOP奶油，搭配日本進口焦糖製成焦糖塊，一口咬下Q彈外皮還會爆漿！
每盒售價79元，即起在全聯、7-11、全家等通路開賣。桂冠迎接雙11購物節，11月9日至11月13日，官網結帳輸入「LA2000」，即享整單免運優惠（每日限20組）；11月11日當天，不限金額消費輸入「LA2098」，即享89折優惠。
同時，上友食品推出兩款蠟筆小新海苔，以小白的狗屋造型推出「綜合大片海苔禮盒」（預購價388元），跟小新、風間、阿呆大頭造型「原味海苔澎湃包」（預購價199元），兩款超涮嘴海苔，原料來自韓國莞島特選海苔，單吃、配飯吃都讓人停不下來，獨家於全聯門市及全聯APP年菜預購販售，各限量2000組售完為止！