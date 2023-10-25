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秋高氣爽「玩味苗栗」趣 三義雲端饗宴等你來探訪

▲秋高氣爽「玩味苗栗」趣，苗栗縣府大力行銷縣內各具特色的11大休閒農業區。（圖/苗栗縣政府提供）
▲秋高氣爽「玩味苗栗」趣，苗栗縣府大力行銷縣內各具特色的11大休閒農業區。（圖/苗栗縣政府提供）

記者金武鳯/綜合報導

秋高氣爽正是踏青好時光！近年來，苗栗縣政府大力行銷11大休閒農業區，由於各區皆有美麗景觀及豐富農特產品，苗栗縣政府特以「玩味苗栗」為主題，規劃三義雙潭及舊山線休閒農業區遊程，除了賞玩美麗風景，體驗動手做樂趣，在招和食山的「雲端饗宴食光」，讓遊客邊欣賞雲海低懸景觀，邊大啖在地風味美食，好吃好玩又好買，是國旅首選好去處。

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「玩味苗栗」遊程，主要是走訪苗栗三義富有客家文化、山城慢活風情的雙潭、舊山線兩個休閒農業區；透過小旅行走訪雙潭休閒農業區，遊客可以認識具有獨特香氣的保健食材─艾草。艾草是當地維繫森林生態與山林資源的作物之一，遊程中安排遊客動手作活動，透過親手包艾草粿、捲艾草條、品嘗艾草茶，體驗客家飲食文化及生活智慧，對城市民眾而言，是一次新奇體驗。

▲雙潭休閒農業區透過親手包艾草粿、捲艾草條、品嘗艾草茶，讓遊客體驗客家飲食文化及生活智慧。（圖／苗栗縣政府提供）
▲雙潭休閒農業區透過親手包艾草粿、捲艾草條、品嘗艾草茶，讓遊客體驗客家飲食文化及生活智慧。（圖／苗栗縣政府提供）
至於暢遊舊山線休閒農業區，一定要品嘗客家人招待貴賓的風味擂茶，入口香氣四溢，尤其是自己動手擂成的，更是別有一番滋味。此外，三義是木雕故鄉，除了傳統佛像工藝品，還有創新的木藝體驗，循環再運用山林修枝、雕刻的角料，創作成樹枝木偶作品，再依自己喜好上色，每件作品都是獨一無二的，超有成就感。

▲創新的木藝體驗，循環再運用山林修枝、雕刻的角料，創作成樹枝木偶及動物作品，超有成就感。（圖/苗栗縣政府提供
▲創新的木藝體驗，循環再運用山林修枝、雕刻的角料，創作成樹枝木偶及動物作品，超有成就感。（圖/苗栗縣政府提供
特別要介紹的是，沿著130線往上行駛，在前往招和食山途中，沿途可以欣賞最低海拔的雲海景觀，彷彿伸手就能碰觸到的雲霧飄渺，很浪漫。「雲端饗宴食光」就在招和食山舉行，傍晚時份入席，由返鄉青年湯澤慶掌杓的創意客家料理，是選用三義在地食材入菜，有融入橙香的紅燒肉、溏心蛋搭配薑黃麵線及艾草調味的風味燉雞湯等，一道道讓人讚賞的創意美食，在招和食山充滿客家風情的環境中享用，是視覺味覺雙重享受。

▲「雲端饗宴食光」就在招和食山舉行，傍晚時份入席，由返鄉青年湯澤慶掌杓的創意客家料理，（圖/苗栗縣政府提供）
▲「雲端饗宴食光」就在招和食山舉行，傍晚時份入席，由返鄉青年湯澤慶掌杓的創意客家料理，（圖/苗栗縣政府提供）
苗栗縣政府表示，為輔導休閒農業區體驗與遊程能對應旅遊市場，並加值提升成為農遊商品，本次規劃小旅行與餐桌活動遊程，邀集媒體及部落客踩線體驗，同時搭配介紹兩個休閒農業區延伸推薦相關客家擂茶、木藝體驗、食農教育、特色餐飲店家，期望能促進休閒農業區與不同客群的互動交流，並帶動農遊產業發展與旅遊效益。

有關苗栗縣休閒農業區及本次活動內容，與相關周邊延伸順遊體驗，可關注「苗栗休閒農業趴趴走」FB訊息，歡迎在秋季走訪苗栗縣休閒農業區，體驗休閒農業與在地文化特色。

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