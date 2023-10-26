一鍵開啟LINE 隱藏版搜尋超能力 用關鍵字搜連「圖片」都挖出來
LINE每天有上百則訊息、圖片，如果真的要找某某照片可能還是會有一點難度，但其實LINE在Labs裡面有個隱藏版的「搜尋」功能，就是可以用文字搜尋「圖片」，舉例來說，當要搜尋「小學」，除了相關文字訊息會篩選出來，有「小學」二字的照片也會被挖出來，但目前只支援iPhone 用戶，且需要iOS 15以上作業系統才能使用。
記者周淑萍/綜合報導
幫助用戶找圖片這件事，可以感受得到LINE積極努力，先前才新增「一鍵」瀏覽所有相簿的功能，但近日《NOWnews》觀察到，不只如此，現在可以用關鍵字找到相關文字的圖片。在LINE Labs 實驗功能內有一項名為「聊天室內建媒體搜尋功能」其實存在許久，官方功能描述為，輸入敘述、關鍵字就可以搜尋聊天室內的圖片、影片、音訊內的文字，早期打開來似乎也無法用來找相關照片、影片。
但最近似乎開通該功能，實際使用iPhone iOS 17.1版本，LINE也升級到最新版本，當用關鍵字搜尋時，除了文字之外，照片內有相關的文字也會被挖出來，以手機來說，檔案大小在50M以內，是沒有保存期限限制，就會全部出現在搜尋內，像是實際搜尋「小學」，可以挖到2022年相關的圖片。
但目前Android系統還不能體驗此功能，目前只有iPhone 限定，至於支援哪些作業系統，從官方的說明欄位可以知道為iOS 15或iPadOS 15以上的作業系統，實際使用iOS 17.1或是iOS 16.5版本的iPhone 都可以使用。但LINE有特別提醒Labs裡面的新功能屬於實驗性質，歡迎體驗，但有可能會不經預告就停止提供該服務。
設定路徑：LINE主頁→右上齒輪圖案的設定→LINE Labs→「聊天室內建媒體搜尋功能」開啟即可。