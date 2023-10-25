獨／侯孝賢開啟女神演藝之路！謝欣穎感念貴人提拔 心疼發聲了
謝欣穎拍廣告起家，當初拍攝的廣告導演就是侯孝賢，也因此被相中加入演藝圈，這讓謝欣穎一直視侯孝賢為人生的貴人。她今（25）日聽到侯孝賢得阿茲海默症宣布退休的消息，向《NOWnews今日新聞》表示：「希望大家能給予侯導及侯導家人平靜不受打擾的休息空間。」
記者蔡依庭／台北報導
38歲謝欣穎對於侯孝賢有滿滿感謝，可說是沒有侯孝賢的慧眼，就沒有今日的謝欣穎。她曾分享，「一路走來，最感謝的人就是侯導的賞識，讓我有機會能與許多前輩有對手戲，成為一個更獨立、強韌的人。」原本總是不安的她，因為當了演員，才逐漸將內心焦慮的不安全感擺脫。
謝欣穎不僅是空有外表而已，憑藉自身演技在21歲那年就拿到首座金馬獎，後來侯孝賢指導舒淇主演電影《刺客聶隱娘》，也邀謝欣穎演上一角「瑚姬」，更一起走進國際殿堂坎城影展。2020年，侯孝賢拿下第57屆金馬終身成就獎，由是枝裕和擔任頒獎引言人，攝影大師李屏賓頒發獎座給侯孝賢時，同時率領眾多侯孝賢子弟兵上台共同見證歷史性一刻，在一排幕前幕後的演藝人員，可見謝欣穎也在隊伍中。
她透過經紀人Ann向《NOWnews今日新聞》透露，上次見到侯孝賢，應是宣傳他擔任總監製的迷你影集《良辰吉時》，今天謝欣穎當然有看到侯孝賢生病報導，僅低調地說：「希望大家能給予侯導及侯導家人平靜不受打擾的休息空間。」