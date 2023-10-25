馬克宏提比照對抗IS打擊哈瑪斯　專家：難以實現

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馬克宏與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談時表示：「法國準備好讓打擊達伊沙（DAESH，伊斯蘭國貶稱）的國際聯盟…也能對抗哈瑪斯。」
他說：「我提議國際夥伴打造一個區域和國際聯盟，以對抗威脅所有人的恐怖組織。」
然而，專家認為，在聯手打擊伊斯蘭國方面達成的共識，不會轉化成對抗哈瑪斯的行動，僅靠擴大現有聯盟很難辦到。
法國國際關係研究所（IFRI）研究員提南波姆（Elie Tenenbaum）說，在反伊斯蘭國聯盟的成員名單中，「有許多國家在哈瑪斯問題上絕不認同法國立場」，例如卡達、約旦和土耳其。
他補充說：「以色列並非這個聯盟的成員，這也會有問題。在我看來，藉由擴大打擊伊斯蘭國的國際聯盟規模來對抗哈瑪斯，可行性似乎微乎其微。」
英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員曼蘇爾（Renad Mansour）說，儘管在打擊伊斯蘭國方面獲得伊拉克和敘利亞民眾大力支持，但打擊哈瑪斯的行動想要贏得加薩巴人的支持「將更加困難，因為哈瑪斯與當地有更深的連結」。
哈瑪斯治下的衛生部表示，自10月7日以來，加薩走廊（Gaza Strip）至少有5791名巴勒斯坦人在以色列的無情轟炸中喪生，其中大部分是平民。
據以色列當局稱，哈瑪斯10月7日發動史無前例的攻擊以來，以色列已有1400多人喪生。
儘管如此，提南波姆強調，這種針對極端主義團體的聯盟並不侷限於實地行動。
他說：「打擊恐怖主義的宣傳和資源、穩定局勢和重建解放區等任務，都能在打擊哈瑪斯的行動中發揮作用。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1121025
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