中秋後整肅成真？李克強因心臟病猝逝　財經網美：還不明白嗎快走

馬克宏提比照對抗IS打擊哈瑪斯　專家：難以實現

▲法國總統馬克宏今天提議建立一個國際聯盟，仿效在伊拉克和敘利亞打擊伊斯蘭國（IS）的做法，來對抗巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。不過專家認為，這個想法很難實現。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏今天提議建立一個國際聯盟，仿效在伊拉克和敘利亞打擊伊斯蘭國（IS）的做法，來對抗巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。不過專家認為，這個想法很難實現。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天提議建立一個國際聯盟，仿效在伊拉克和敘利亞打擊伊斯蘭國（IS）的做法，來對抗巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。不過專家認為，這個想法很難實現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）今天抵達以色列，展開中東訪問行程；與此同時，以色列和哈瑪斯之間的衝突正在加劇，以巴雙方都有數千平民喪生。

馬克宏與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談時表示：「法國準備好讓打擊達伊沙（DAESH，伊斯蘭國貶稱）的國際聯盟…也能對抗哈瑪斯。」

他說：「我提議國際夥伴打造一個區域和國際聯盟，以對抗威脅所有人的恐怖組織。」

然而，專家認為，在聯手打擊伊斯蘭國方面達成的共識，不會轉化成對抗哈瑪斯的行動，僅靠擴大現有聯盟很難辦到。

法國國際關係研究所（IFRI）研究員提南波姆（Elie Tenenbaum）說，在反伊斯蘭國聯盟的成員名單中，「有許多國家在哈瑪斯問題上絕不認同法國立場」，例如卡達、約旦和土耳其。

他補充說：「以色列並非這個聯盟的成員，這也會有問題。在我看來，藉由擴大打擊伊斯蘭國的國際聯盟規模來對抗哈瑪斯，可行性似乎微乎其微。」

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員曼蘇爾（Renad Mansour）說，儘管在打擊伊斯蘭國方面獲得伊拉克和敘利亞民眾大力支持，但打擊哈瑪斯的行動想要贏得加薩巴人的支持「將更加困難，因為哈瑪斯與當地有更深的連結」。

哈瑪斯治下的衛生部表示，自10月7日以來，加薩走廊（Gaza Strip）至少有5791名巴勒斯坦人在以色列的無情轟炸中喪生，其中大部分是平民。

據以色列當局稱，哈瑪斯10月7日發動史無前例的攻擊以來，以色列已有1400多人喪生。

儘管如此，提南波姆強調，這種針對極端主義團體的聯盟並不侷限於實地行動。

他說：「打擊恐怖主義的宣傳和資源、穩定局勢和重建解放區等任務，都能在打擊哈瑪斯的行動中發揮作用。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1121025

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

馬克宏訪中東內外煎熬　憂以巴衝突分裂法國

法國軍情局罕見表態：加薩醫院爆炸非以色列所為

恐攻危機升級！法國14機場收「炸彈威脅」急疏散　上百航班受影響

中東局勢引全球矛盾！法國剛進「緊急襲擊狀態」　羅浮宮又收威脅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞