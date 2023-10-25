精銳單元二打造奢綠美宅 「Garden One」坐擁森林湖泊

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在單元二重劃區佈局四塊土地，且每塊土地面積都近2千坪左右的精銳建設，建設處總經理吳秋凉分享品牌選地哲學，之所以10多年前，就已將眼光鎖定低密度重劃區，並購入大基地，打造坐擁大花園、大社區的建案，關鍵在於30年來，持續與高端購屋族群對話與互動，掌握了這群富豪心中，對住家型態的渴望，他們要自然、繁華都能同時擁有，而現階段，唯有單元二的建案能滿足這個需求。
市調指出，單元二生活機能好，加上綠地多，建商推案價屢屢創新高，目前區內指標社區包含「精銳Garden One」、「陸府觀森」、「寶輝CITY PARK」等，銷售中指標新案則有「陸府續森」，實價登錄的最高成交單價已達8字頭，再創區域新高。
值得注意的是，單元二現有、超高層大樓屈指可數，在土地資源有限的狀況下，高層大樓作品只會越來越稀缺，精銳建設協理張俊偉分析，單元二區域現況以高檔豪墅、豪宅為主，超高層大樓視野、景觀絕佳，價值性更被突顯，最受層峰人士的喜愛。
其中最受矚目的是，象徵精銳建設30週年代表作的「精銳Garden One」。該建案以水平綠再加上垂直綠打造720度立體森林建築，社區不只有大花園，甚至坐擁一座湖泊，上面還能划船！不僅是品牌綠美宅理念再進化為「奢綠美宅」，更展現精銳建設持續挑戰工藝細節的成果，在富人圈中引起熱議。。
低密度、大基地、大花園本就是精銳建設推案「標配」，在「精銳Garden One」近兩千坪土地上，花園就廣達1500坪，因為「精銳Garden One」設定，本就是大量與自然融合，當時為了配合台中推出的宜居建築法案，推案為此延遲半年，只為了讓住戶在不佔各戶私有面積、不擠壓室內居住坪數的情況下，額外擁有一座可以種樹造景、創造生活情境的私家大陽台，也讓「精銳Garden One」成為台中宜居建築法案首件申請。
精銳建設在單元二布局之四塊大面積基地，已陸續打造「精銳博」、「精銳Garden One」、「精銳Sky one」三案，最終章作品為文心南五路三段、大墩十一街口，四面臨路角地，將採取先建後售方式，據悉，在客戶殷切期盼下，近期「精銳Sky One」保留戶也將開賣，該案為公園第一排稀有建地，再加上精銳建設對自然綠意、建築美學的堅持，勢必讓熱愛生活的隱富族群一見傾心。