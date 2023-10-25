《英雄聯盟》男團「心鋼之聲」首支MV佳評如潮！2天衝破799萬觀看
《英雄聯盟》S13世界賽仍如火如荼的進行中，除了先前公布由NewJeans演唱《英雄聯盟》世界賽主題曲《GODS》之外，近期Riot Games 再推出了由遊戲中角色組成的虛擬男子團體「心鋼之聲」（HEARTSTEEL），並於10月23日公布首支MV《偏執音狂（PARANOIA）》，短短上線兩天Youtube已經接近8百萬次觀看，廣受好評。
記者潘毅／綜合報導
《英雄聯盟》虛擬男子表演團體「心鋼之聲」，由遊戲中的角色伊澤瑞爾（主唱）、慨影（饒舌、樂器手）、亞菲利歐（樂器手、詞曲）、犽凝（製作人）、卡桑帝（共同團長、主唱）及賽特（共同團長、饒舌）所組成。
而他們首支單曲《偏執音狂（PARANOIA）》，則找了許多知名歌手來獻聲， EXO 與 SuperM 組合的伯賢（BAEKHYUN）擔任主唱伊澤瑞爾，卡爾·斯魯比（Cal Scruby）的渾厚嗓音與慨影形象完全符合，台灣創作歌手 ØZI 則是擔任賽特並唱起拿手的饒舌， tobi lou 則是替卡桑帝獻聲演唱。
《偏執音狂（PARANOIA）》上線後短短兩天，Youtube觀看數就已經衝上799萬次觀看，並獲得49萬次按讚，佳評如潮。而過去《英雄聯盟》世界賽總決賽中，曾有出現虛擬女團K/DA登台演唱的實例，這也讓不少粉絲開始期待，或許在今年的世界賽中，有機會看到「心鋼之聲」的身影。