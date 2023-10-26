侯孝賢罹患阿茲海默症！導演姜寧曝兩人對話「22年前細節都記得」

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隨後，眾人聊到姜寧正在拍《山中森林》，侯孝賢則鼓勵他，「電影圈需要一直有熱情跟新的人來參與」，並要他多多努力，姜寧也隔空對侯導喊話，「我會努力的 ，也希望你也要努力的好起來。」
侯孝賢昨日被外媒爆出罹患失智症，事後家屬證實侯孝賢罹患阿茲海默症，無法再拍電影，《刺客聶隱娘》成了他在影壇的最後代表作。侯孝賢兒子在聲明中提到，先前他被診斷出阿茲海默症，但工作仍持續進行，繼續準備下一部電影，直到確診新冠肺炎，因為後遺症影響病情才暫停，「確診康復後，現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙，他的公司也都還在營運，業務依舊持續運作，謝謝大家的關心。」
侯孝賢小檔案
生日：1947年4月8日（76歲）
學歷：國立臺灣藝術專科學校
影壇成就： 台灣新電影浪潮代表人物、《悲情城市》榮獲威尼斯影展金獅獎、《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》拿下金馬獎最佳導演獎、《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎、金馬獎終身成就獎
代表作：《戀戀風塵》、《悲情城市》、《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》
最後作品：《刺客聶隱娘》、《舒蘭河上》（籌拍中，家屬證實無法完成）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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