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侯孝賢罹患阿茲海默症！導演姜寧曝兩人對話「22年前細節都記得」

▲侯孝賢罹患阿茲海默症，導演姜寧揭兩人2年前對話，提到22年前的事，侯孝賢全都記得。（圖／NOWnews資料照）
▲侯孝賢罹患阿茲海默症，導演姜寧揭兩人2年前對話，提到22年前的事，侯孝賢全都記得。（圖／NOWnews資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣影壇的代表人物侯孝賢，昨（25）日透過家屬發出聲明證實，侯孝賢罹患阿茲海默症，加上新冠肺炎後遺症，無法再拍電影。《山中森林》的導演姜寧2年前曾遇過侯導，他也分享當時兩人的對話，侯孝賢連22年前拍電影的細節都記得，還有侯導對他的鼓勵。

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▲姜寧（右）曾和侯孝賢（右二）對談過。（圖／姜寧臉書）
▲姜寧（右）曾和侯孝賢（右二）對談過。（圖／姜寧臉書）
曾與侯孝賢有過交流的姜寧，昨日PO出與侯孝賢的合照，他表示，2年前參加《良辰吉時》的殺青酒時，有幸與侯導交談，侯孝賢透露22年前在拍《千禧曼波》時，曾經來到姜寧在林森北路的夜店 「9train」田野調查好幾次，他不但清楚說出店的位置，連誰陪他一起來都記得一清二楚，足見當時侯孝賢記憶力依舊。

隨後，眾人聊到姜寧正在拍《山中森林》，侯孝賢則鼓勵他，「電影圈需要一直有熱情跟新的人來參與」，並要他多多努力，姜寧也隔空對侯導喊話，「我會努力的 ，也希望你也要努力的好起來。」

▲侯孝賢驚傳失智被迫退休。（圖／NOWnews資料照）
▲侯孝賢因病況無法再拍電影。（圖／NOWnews資料照）
侯孝賢昨日被外媒爆出罹患失智症，事後家屬證實侯孝賢罹患阿茲海默症，無法再拍電影，《刺客聶隱娘》成了他在影壇的最後代表作。侯孝賢兒子在聲明中提到，先前他被診斷出阿茲海默症，但工作仍持續進行，繼續準備下一部電影，直到確診新冠肺炎，因為後遺症影響病情才暫停，「確診康復後，現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙，他的公司也都還在營運，業務依舊持續運作，謝謝大家的關心。」

侯孝賢小檔案

生日：1947年4月8日（76歲）

學歷：國立臺灣藝術專科學校

影壇成就： 台灣新電影浪潮代表人物、《悲情城市》榮獲威尼斯影展金獅獎、《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》拿下金馬獎最佳導演獎、《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎、金馬獎終身成就獎

代表作：《戀戀風塵》、《悲情城市》、《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》

最後作品：《刺客聶隱娘》、《舒蘭河上》（籌拍中，家屬證實無法完成）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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