美晶片禁令提前生效！王美花：伺服器供不應求、對台廠影響有限
美國最新出口中國晶片禁令取消原訂30天的緩衝期，並已提前在23日生效，晶片大廠輝達（NVIDIA）25日股價受到衝擊，終場大跌逾4%。外界關切，美國政府此舉對台廠影響為何？經濟部長王美花今（26）日表示，台灣為相關客戶廠商的代工，加上目前AI與AI伺服器供不應求，判斷整體影響較為有限。
記者鄭妤安／台北報導
美國商務部日前公布最新出口中國晶片管制的生效時間為10月17日新規發布的30天後，然而，根據日經新聞報導指出，輝達於23日收到華府通知，出口管制新規即日起生效，將影響輝達的產品包括A100、A800、H100、H800和L40S等。
輝達證實，美國對其向中國出口高端晶片新制已提前於23日生效，評估此舉不會對其盈利產生短期影響，但為多加說明政府為何加快禁令進程。業界猜測，可能與意識到緩衝期恐讓中國企業在死線前大力掃貨、哄抬價格有關。
消息一出，震撼業界，也衝擊股價，輝達、超微（AMD）等晶片大廠25日大挫4至6%。據悉，承啓、麗臺等以中國主要AI市場的台商也恐因新禁令提前生效而受到拖累。
王美花今日稍早出席立法院經濟委員會前受訪回應，台灣為相關客戶廠商的代工，主要按照客戶需求出貨，美國政府此舉對台廠影響「相對間接」，目前AI與AI伺服器供不應求，判斷預估整體影響較為有限。