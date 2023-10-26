林口新市鎮熱度不減！投資人砸8.8億元買萬坪地　地價是淡海1.8倍

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林口新市鎮發展到現在素地已不多，機能也漸趨成熟，並且具有AI科技綠能產業園區進駐的議題，三井OUTLET二期將於明年開幕，且尚有東森集團全球營運總部預計2025年啟用，屆時還能創造就業人口商機，根據實價資料，林口新市鎮，今年建林段有兩筆相鄰土地一起交易，總價8億8341萬元、單價每坪167萬元，總價、單價都創今年林口新市鎮最高價。
大家房屋林口扶輪公園加盟店店長盧彥騰表示，而這兩筆建林段土地位在八德路及三民路交叉口的街角地，距離機捷林口站非常近，附近的新成屋成交價幾乎都在5字頭，推測新案開價會在6~7字頭，林口新市鎮因街廓整齊，食、衣、住、行機能完備，夏日氣溫又比台北市涼爽，頗受雙北及桃園的首購及退休族青睞，這幾年房市受自用買盤支撐，發展相當穩健。
交通建設添亮點，淡海房價宜人
淡海新市鎮一期機能日漸成熟，二期規劃有產專區、工業區，未來可望形成新的產業聚落，淡江大橋預計2026年2月通車，淡北道路若順利可在今年底動工，淡水區長年來交通壅塞的問題終於將獲紓解，然而今年受限市場發展，土地交易整體偏冷淡，不過有一筆新市段土地交易總價破5億元，平均成交單價60萬元。
住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和指出，這塊地在熱鬧的地段，地坪價格60萬元並不高，目前周邊新建案成交價約每坪29~32萬元，機能最成熟的淡水區行政中心周邊的新案成交價可到34~37萬元，推測這塊地新案價格應該會在3字頭以上。
他說明，淡海新市鎮的優勢在於買方買得起，房價比台北市以及新北高價區相比容易入手，1200萬可買到3房，2房約900~1000萬元，能吸引雙北首購族及換屋族，政府的新青安貸啟動後更加強化買氣，反而是屋主因政府打房政策及市場氛圍偏向惜售，中古市場的供給量不大。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。