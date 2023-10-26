亞運驚奇中華輕艇激流好手出征亞錦賽 力拼巴黎奧運門票
為爭取我國2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，輕艇激流好手張筑涵、吳少璿、陳瑋涵、吳融政等10人已抵達日本東京參加今（26日）至29日舉行的「2023年亞洲輕艇激流錦標賽」，這場賽事已列為國際輕艇總會（ICF）公告亞洲區奧運資格賽，作為爭取奧運參賽資格的重要賽事之一，我國輕艇激流選手將全力爭取進軍2024巴黎奧運參賽機會。
記者廖聿偉/綜合報導
張筑涵是我國首位取得2020東京奧運參賽資格席次選手，同時獲得今(112)年第19屆杭州亞運會激流女子標竿K1金牌，其他同樣參加第19屆杭州亞運會獲得激流男子標竿K1銅牌選手吳少璿、激流女子標竿C1第5名選手陳瑋涵以及激流男子標竿C1第6名選手吳融政等人，為能提前適應場地與積極備戰，16日已前往日本進行賽前移地訓練。
亞洲輕艇激流錦標賽為亞洲區奧運資格賽，日本、烏茲別克、哈薩克、泰國、中國大陸等各國皆派出實力堅強的選手參賽，積極爭取最高榮譽並爭奪奧運參賽席次。本次亞洲輕艇激流錦標賽暨亞洲區奧運資格賽計有4席奧運參賽資格席次，分別為男子標竿K1、男子標竿C1、女子標竿K1以及女子標竿C1各1席，期盼能在這場賽事中發揮穩定的水準，希能在比賽中再創佳績，爭取更多奧運參賽席次。