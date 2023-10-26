美國UN以巴決議案遭否決！中國代表批提案未籲停火背離聯合國精神
以巴衝突持續，聯合國安理會也成為大國外交角力交鋒的戰場。美國25日針對以巴局勢提出一項決議案，但中國、俄羅斯均投下反對票。中國駐聯合國代表張軍強調，美國的提案背離聯合國精神，沒有主張停火，所以投下反對票。美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）則對提案遭否決表示深感失望。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，美國提出的決議案內容呼籲人道主義暫停，以允許急需的援助進入加薩，但沒有敦促停火。最終投票沒有通過，10票贊成、3票反對、2票棄權，投下反對票的包括中國、俄羅斯，以及代表阿拉伯聯盟的阿拉伯聯合大公國，巴西和莫三比克則是棄權。
中國駐聯合國代表張軍表示，投下反對票是基於事實、基於法律、基於良知、基於正義，也基於來自全世界，特別是阿拉伯國家的強烈呼聲。張軍認為，美國提出的草案沒有用清晰、明確的語言呼籲立即停火，在最緊迫的停火止戰問題上迴避閃躲，是不負責任且極端危險的。
美國駐聯合國大使格林菲爾德則對提案遭否決深感失望，認為提案內容強而有力且平衡，足以展現出安理會的決心，不過格林菲爾德也強調不會因為一次挫折而被嚇倒。
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則批評美國的提案「不是要拯救平民百姓，而是為了鞏固美國在這個地區的政治地位」，認為美國根本不希望聯合國安理會能對以色列的軍事行動產生任何影響。