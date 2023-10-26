陳奕迅罹鼻病毒開唱喊卡！今重啟澳門演唱會 向歌迷鄭重道歉
陳奕迅上星期演出3場澳門「FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會」之後，染上感冒， 無奈演唱會得延期舉行，休息了一星期之後，身體已無大礙，昨（25）日再出發起程到澳門，為今起26日至29日、31日以及11月1日的6場演唱會。陳奕迅也特別因為先前臨時延期演唱會道歉，他也才透露，陳奕迅是感染了「鼻病毒」，不僅鼻子發炎，還出現腹瀉的症狀。
記者吳雨婕／綜合報導
昨天看到陳奕迅戴上口罩，病癒後精神不錯，他表示生病的這一星期都沒有出過門，連房門也差點沒有踏出，一直靜心休養身體，在家無所事事便看電視節目打發時間，每天只希望可以盡早康復。而來澳門之前，陳奕迅也去複診，醫生表示他是感染近期流行的一種「鼻病毒」，是腸病毒的一種，所以他病時不只有鼻子發炎，還有腹瀉的症狀。
幸好陳奕迅已差不多康復，發炎已經沒有了，不過為避免病毒重生，所以仍得多吃兩天的抗生素，「目前我唯一的是仍有鼻水，原因是我不能吃抑制鼻水的藥，吃了聲音會很乾，影響演出。」問到他怕不怕在舞台上流鼻水？陳奕迅笑道：「哈哈，不擔心啦！我一出現在台上，跳兩下就已滿頭大汗，汗跟鼻水流了出來也分不清，當初決定休息，真的很麻煩大家，我知道很多歌迷來自世界各地，又要他們改時間，或者失去欣賞演唱會的機會，但實在沒辦法，因為醫生指示，如果撐下去病毒就不會只在鼻子，擴散到全身就更麻煩......麻煩大家了。」