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破紀錄加薪25％！福特與UAW達成協議結束罷工　料另2大車廠將跟進

▲全美汽車工人聯合會（UAW）與福特（Ford）達成協議，福特同意破紀錄的25％加薪幅度，UAW宣布將結束針對福特的罷工。圖為罷工資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲全美汽車工人聯合會（UAW）與福特（Ford）達成協議，福特同意破紀錄的25％加薪幅度，UAW宣布將結束針對福特的罷工。圖為罷工資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

全美汽車工人聯合會（UAW）與福特（Ford）達成協議，福特同意破紀錄的25％加薪幅度，UAW的主席費恩（Shawn Fain）表示「我們贏了」，宣佈針對福特的罷工將結束，呼籲福特所有工人重返工作崗位。而在福特與UAW達成協議後，通用（GM）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的談判壓力大增，按照過去經驗，一旦有車廠達成協議，其他車廠通常只能跟進協議版本。

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根據《路透社》報導，福特與UAW達成的合約協議為期四年半，工人將普遍獲得加薪25%，如果把為了反映生活成本上漲的工資漲幅也考慮進去，工資調漲幅度可能會更高到33％左右。

費恩表示，「我們要福特把錢掏出來，他們照辦了；我們在人們以為不可能的談判中獲勝」。費恩補充指出，UAW還贏得了未來針對某些工廠關閉進行罷工的權利，並讓福特取消了某些較低薪水的工資級距，目前領取最低薪資的臨時工更能獲得150％以上的加薪。

福特執行長法利（Jim Farley）也證實已經與UAW達成初步協議，並稱公司對這一進展十分高興。通用汽車和斯泰蘭蒂斯則表示，會加快與UAW談判的腳步。一般預期，由於福特的工人已經開始回到工作崗位，通用和斯泰蘭蒂斯不太可能繼續拉長談判，應該很快就會跟進福特與UAW達成協議的合約版本。

UAW發動罷工時最初喊出的加薪幅度是40％，最終以25％達成協議，突破了福特最初提出的20％以及後來宣稱是「極限」的23％，也創下加薪紀錄。

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