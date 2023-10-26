曾國城被拱買電視台妙回6字 攜手巴鈺《女王》華麗回歸！
曾國城和巴鈺主持的衛視中文台談話性節目《一袋女王》，深受觀眾喜愛，不過，隨著迪士尼將撤台，節目已於8月底畫下句點。如今2人再次攜手，在緯來綜合台推出新節目《女王大人》。今（26）日舉辦首錄記者會，因有傳聞衛視高層本想爭取節目復活，曾國城則好奇31頻道為何沒人買，記者順勢拱曾國城買電視台，他傻眼，笑說：「買『陽台』我可以。」一旁巴鈺跟著起鬨說：「我可以買洗手台！」
記者黃盈容／台北報導
曾國城和巴鈺這對搭檔「轉台」再出發，今首次錄影，被關心新節目製作費是否有提高，曾國城無奈搖頭，「預算沒減就不錯了，你以為緯來很好過嗎？」而之前《一袋女王》助理主持JR和宇珊這回則未跟著回歸，曾國城表示，「應該會常邀他們回來，因為他們還蠻適合這個節目。」
之前《一袋女王》在平日晚間11點播出，現《女王大人》則是定在晚間8點播，曾國城坦言，節目內容、尺度也將會有調整。至於是否有收視壓力，他認為壓力是來自對自我期許，也期望重新出發後，收視能破1，曾國城還發願，打趣說若破1要從跳緯來跳下來。
曾國城剛剛入手人生第6座金鐘獎，開玩笑說家中已沒地方放，而一旁的巴鈺則從未獲獎，哭喊：「我家也很需要一座！」大家總關心獲獎後，曾國主持費會漲價嗎？他搞笑跺腳，直呼：「沒人說可以漲！」
曾國城今還爆料18歲兒子已交女友，小倆口還打算明年一起去加拿大留學。