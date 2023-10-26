蘇巧慧推出首支競選影片　賴清德獻聲挺「支持會做事的人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇巧慧表示，之所以邀賴清德為競選影片配音，是因為她擔任立委期間，有多項地方重大建設，都是在賴清德擔任行政院長時核定；她提到，過去樹林、鶯歌地區缺少大型交通建設，樹林捷運、捷運三鶯線等軌道工程，鄉親引頸期盼多年，卻遲遲沒有進度，她從2016上任以來便積極爭取中央資源，更在立法院總質詢時，當面向時任行政院長賴清德爭取台65線增設浮洲橋匝道，並獲賴清德正面回應。
蘇巧慧強調，近年中央大力支持新北發展，從2017年至今，中央補助新北市將近2500億元，她更積極為樹林、鶯歌、新莊爭取中央資源，不僅推動大型建設如樹林捷運、捷運三鶯線、鳳鳴簡易車站、新樹鶯堤外便道等大型建設，同時也為38所學校、爭取188項建設共7億8600萬元。
蘇巧慧說，賴清德一向相當重視新北的發展與建設，連續核定多項樹鶯地區重大工程，包括延宕20年的樹林捷運（萬大中和樹林線二期工程）、三鶯大橋改建工程、以及台65線增設浮洲橋匝道等重大建設，他相信種種成績新北市民都看在眼裡，也會給會做事的人肯定。
賴清德在競選影片中提及，他擔任行政院長時，蘇巧慧便時常為了鄉親的權益向他爭取建設，因為有蘇巧慧的爭取，他連續核定樹林捷運、三鶯大橋，以及台65線浮洲橋匝道的經費，讓新莊、樹林、鶯歌全速進步，擁有更加方便的交通環境。
賴清德也盛讚蘇巧慧將民眾期待放在心上，大力推動地方發展，也在國會展現專業，讓世界看到台灣，「這麼認真的立委，我們應該用選票給她肯定」。賴清德於影片中強調，2024大選是重要的一戰，不僅應該讓全世界知道台灣是民主世界的關鍵伙伴，也要讓世界看見，台灣選擇進步，更選擇會做事的人。
蘇巧慧表示，感謝賴清德肯定，她們同為新北子弟，未來她會與賴清德一起努力，繼續為下一代努力、推動台灣前進，呼籲民眾2024支持會做事的人，力拚總統勝選、民進黨國會過半。