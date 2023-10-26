被學生批得過且過校長急制止！賴清德展大氣：大家給他鼓勵

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話還未說完，許泰文立刻打斷該學生提問，要學生針對海洋政策及願景提問；該學生接續說，之前也有人問過社宅及未來政策的一些問題，如果賴清德沒有當選，只談願景沒有太大的助益。
許泰文二度出面打斷學生發言，賴清德出面緩頰說，「校長沒關係，你再聽一下」，並請與會者給這位學生加油鼓勵一下，並稱「現在的學生有他們的想法啦，讓同學盡情發言、敬請指教」；該學生則回應，「謝謝賴副總統的寬宏大量」。
該學生表示，若只談自由民主太空泛，希望能夠聽到更明確的未來方針，希望賴清德能多聽人民的需求、能夠實現對人民的承諾，但這個承諾要建立在政府之上。
賴清德回應，當總統參選人在為台灣擘劃願景，也要提出具體解決的政策，且政策的工具，是要在未來4年或8年內可以立即得到、才提出來，因此，當他在提能源政策時，他不會以「核融合」作為主力，因為核融合什麼時候會有成果無法預測。
「我如果站在你們面前，跟你提我的能源政策，是我要運用核融合，你們一定會提出質疑呀！」賴清德說，就算是要談SMR小型核能，目前SMR也沒有廣為商業使用，也許未來4年內都還看不到，這是為什麼他先前在政策發表會這樣講，「可能造成你誤解的地方，是我沒有講得很清楚，但我真正的意思，就是和你說的，我很負責任的說明，能源轉型有開源、節流，我沒有把未來不知道什麼時候會出現的能源來源，作為現在要解決能源問題的工具，這才是負責任的做法」。
另外，也有學生關心台南的88槍擊案一事，賴清德則說，該案背後策劃的人被抓到，主嫌王文宗是國民黨中央委員，他是國民黨總統參選人、或是國民黨的市長候選人在學甲地區後援會會長，「你就可以知道，涉及88槍擊案，造成台南聲譽影響的始作俑者並不是民進黨」。