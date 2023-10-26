「台中金火鳥」新伙伴網笑暗黑寶可夢 都發局公佈答案：是鯤鵬
還記得「台中金火鳥」大樓嗎？今年5月，興富發建設台中文心愛悅建案的吊臂掉落，砸到中捷軌道釀成1死13傷，當時建築物上的多隻金火鳥因太過搶眼，引起民俗專家議論，最近網友發現，建物前安裝了新的巨型雕像，掀開布套後，外觀卻類似圓頭蠑螈，網友戲稱是暗黑寶可夢、小飛象、焦阿巴。台中市都發局表示，根據業者送審資料，這公共藝術作品的造型是鯤鵬，靈感來自莊子的《逍遙遊》。
記者顏幸如／台中報導
位於文心路旁角地的文心愛悅建案，5月10日造成中捷重大工安意外、靜宜大學助理教授林淑雅不幸死亡後，遭台中政府勒令停工，經過第4方及第5方公正單位確認各項缺失改善完成，於9月13日同意復工。近來有民眾發現，除了建築物上的金火鳥，工地又多了一個3人高的巨型雕像，就擺在角地最顯眼位置。
這座巨型雕像尚未拆封時，只看得出一對優雅的翅膀被白布套包著。有人猜是用來安撫亡靈的小天使，也有人覺得像小飛象。由於文心路每天有大量車潮人潮，網友們熱烈討論，臉書社團「路上觀察學院」也po出最新進度，謎底揭曉後反令網友不解，「這到底是什麼生物？」、「精探子？」、「什麼裝置藝術？完全看不懂」。
這尊雕像有一對翅膀，但身體外觀卻像圓頭蠑螈，底座還有另個類似幼體的細尾，加上是深咖啡色，對比建物上金光閃閃的大鳥伙伴們，有人說像是神奇寶貝的小飛象，還有人覺得根本是暗黑寶可夢。還有人挖苦說「大概是甚麼用來擋煞的風水東東」。
台中市都發局表示，這是建案的公共藝術作品，根據興富發建設送審資料，材質為黃銅，作品名是「念-銳變」、作者黃牧禾。作品呈現莊子「逍遙遊」裡「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲」的意境，創作出鯤鵬，有起心動念化為實際行動的寓意。