陳璽安被富婆斗內16萬！轉戰直播主「連操11小時」：比本尊還紅
35歲藝人陳璽安今（26）日舉辦粉絲慶生見面會，宣布加盟新東家嚞娛樂，前陣子意外踏入TikTok圈，陳璽安在短短的10個月內瞬間漲粉8萬人，他透露某一次連續直播11個小時的節目，同時有3千多人在線上觀看，當天更有位女網友在3小時內斗內了5千元美金（約台幣16萬元），讓他自己也嚇一跳，「當天原本想在凌晨兩點收工，結果遇到這位『有錢的小姐姐』，其實也沒特別做什麼，就與其他網友一起玩遊戲、聊天，後來才發現她斗內這麼多錢。」
記者羅凌筠／台北報導
陳璽安坦承當初會做直播其實是誤打誤撞，為了宣傳BL劇《HIStory5遇見未來的你》，而意外踏入TikTok圈，他以「JIN燼」這個ID當作帳號，他解釋：「原本想說用素人的概念去經營，想說大家都不認識我，也比較沒包袱。有點阿妹（張惠妹）分身的『阿密特』概念。」結果一路走來發現JIN比他本人陳璽安的官方社群的粉絲數還多，讓他不禁自嘲：「我的網路分身比本尊還紅。」
事實上陳璽安自己為了經營直播花了許多心血精力去經營，除了砸下10萬塊去買直播的設備如網美燈、音效、電腦、麥克風，從想節目內容到做效果、寫腳本都自己來，而且每次直播都幾乎4小時起跳，且幾乎天天上線，讓他一度忙到心力交瘁，他表示：「想說做了就認真經營，但實際做起來真的好累！有時候睡覺時間都不夠。」
也因為這段時間做直播忙，讓他無心談戀愛，更自招目前與交往7年、談遠距離戀愛的女友是處於「精神交往」的狀態，他低調表示：「自己屬於理性派，加上又遠距離，所以我們都是靠視訊、講電話聊心事，1年可能就見1次面那種。」對戀情保持隨緣態度的他坦承沒有想到要結婚的念頭，「 想多衝刺一下事業，畢竟我連自己都顧不好了，怎麼顧別人。」