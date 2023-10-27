柯美蘭邀請柯蚊哲兄妹對唱 驚爆力挺藍白合但支持「柯韓配」
藝人郭子乾扮演「柯蚊哲」維妙維肖，網友稱比柯P本人還要更柯P，但看在親妹柯美蘭的眼中，卻覺得只有聲音像、長相不像。郭子乾主持的NOWnews《鄉民大學問》邀請政壇新鮮人柯美蘭上節目，「兄妹倆」首次同台，現場飆歌《掌聲響起》。柯美蘭也被問到最近吵得沸沸揚揚的藍白合是否支持，柯美蘭語出驚人表示，她不但支持，也贊同「柯韓配」，讓「柯蚊哲」樂得在一旁大喊「唯一支持柯韓配！」
記者黃盈容/綜合報導
柯美蘭第一次親眼看到柯蚊哲，忍不住左右端詳，柯美蘭說：「郭哥模仿的聲音很像，但長相不夠像。」沒想到話還沒講完就被柯蚊哲反將一軍：「我生下來就這樣，長相不像，只能怪我們爸媽了」，引起現場哈哈大笑。
柯美蘭上節目爆料柯P是標準的「澡堂歌王」，小時候只要柯P在洗澡，浴室絕對會傳出鳳飛飛和鄧麗君的歌，節目中為了見證「柯蚊哲」是否歌聲也如同柯P一樣，柯蚊哲、柯美蘭現場飆歌〈掌聲響起〉，「兄妹倆」首度公開合唱，柯美蘭自評她唱得比柯P好聽，疼愛妹妹的「柯蚊哲」也稱讚柯美蘭不愧是音樂班出身，歌聲比他好太多了。
身為政治新鮮人，柯美蘭透露會想要出來參選是因為同情哥哥太辛苦，但了解更多之後發現社會有很多需要幫助的地方，不是一個醫生能做的，因此希望從政為更大多數人民服務。